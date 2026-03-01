Slušaj vest

Da dočekaš moje godine, treba živeti i uživati, i da se ne sekiraš. Moj je život bio i težak i lak, a nervirala sam se, ne znam kako mi je srce do sad izdržalo, kaže Vukosava Vujanac, najstarija meštanka Malog Zvornika koja je u subotu okružena porodicom i prijateljima proslavila 100. rođendan. Njeni najbliži priredili su joj slavlje u prostorijama malozvorničkog Udruženja penzionera, a prilikom dolaska pozdravljale su je komšije iz njene ulice u kojoj svi znaju i vole njihovu baka Vuku.

Dočekali su je baloni u obliku broja sto i velikog srca, kao i dve slavljeničke torte. Na jednoj je dominirala šivaća mašina pošto je slavljenica bila krojačica, kažu vrhunska, sa makazama, koncem, dugmadima, i pepeljara sa upaljenom cigaretom jer ona i danas uživa u duvanskom dimu. Druga torta poklon je SPS-a, čiji je ova nekadašnja skojevska (SKOJ-Savez komunističke omladine Jugoslavije), najstariji član, kako rekoše, ne samo u Malom Zvorniku već Srbiji, i socijalista je od osnivanja ove partije.

1/14 Vidi galeriju Najstarija u Malom Zvorniku Foto: Kurir/T.I.

- Lepo je kada se svi tvoji ovako okupe, a dočekati 100 godina nije baš jednostavno. Rođena sam u Donjoj Borini i na selu sam radila sve što seljak radi, jedino što nisam orala. Posle sam u Loznici završila zanat, učila krojenje i šivenje i bila šnajderka. Obično ljudi pitaju šta raditi da bi se dočekala duboka starost, ali nema posebnog recepta. Najvažnije je da se čovek što manje sekira – kaže Vukosava koju pomalo kritikuju što je i dalje pušač, a onda se ''pravda'' da je propušila tek sa skoro šezdeset leta.

Želja joj je da njeni brojni unučiću i praunučići budu živi i zdravi, i dočekaju njene godine, a oni bi voleli da im njihova baka Vuka poživi još sto leta. Kraj nje su praunuke Nataša Vukotić, koja kaže da joj je Vukosava bila uvek kao rođena prababa. Priča da se baka sa 85 godina sa njima igrala žmurke, a kad god bi u nekoj igri neko zafalio ona je uskakala, dok druga paunuka Iva Majes kaže da je nemoguće rečima opisati ljubav koju slavljenica svima njima pruža. Najmlađi Vukosavin sestrić Jovo Ilić kaže da su joj rođendansko slavlje upriličili baš na dan rođenja i da ona nema svoje dece, ali da je zato 22 sestrića i bratića uvek gledala kao da su njeni, pomagala i brinula o svima njima.

- Doživljavam je kao rođenu majku, ona nas je uvek gledala kao da smo njena deca i tako i poštujemo. Malo je izdaje sluh i slabije se kreće jer je lomila kukove. Prvi put nije išla na operaciju već je to samo sraslo, ali je drugi operisana, i to u 97. godini. Pamćenje je služi, ako mi treba neki podatak iz prošlog veka samo je pitam i greške nema. Živi sama, ali je stalno obilazi jedna komšinica, a i mi je posećujemo i čuvamo – kaže on.

Iznenađenje Za Vukosavu su, kažu njeni bližnji, pripremili i rođendansko iznenađenje. Počasni gost trebalo je da bude Ivica Dačić, ali se, nažalost, to nije desilo. Ona je veoma zabrinuta za njegovo zdravlje i danas joj je laknulo kada je čula da mu je stanje poboljšano.

Baka Vuka udala se 1962. za svog Žarka, vrlo cenjenog čoveka, kažu, bili su odličan par, ali je bez njega ostala pre četrnaest godina. Ilić kaže da je Vuka imala brata i četiri sestre koje su takođe bile dugovečne, živele su po 89, 92, 94 i 95 godina, a ona ih je nadživela iako nije bila najmlađa. Vreme provodi u gledanju televizije, čitanju i razgovoru sa bližnjima. Za rođendan je dobila i plaketu kao malozvornički najstariji penzioner, a Ratko Petrović predsednik ovdašnjeg Udruženja penzionera kaže da nju gleda cela Ribarska ulica, u kojoj stanuje, niko ne prođe, a da je ne upita kako je, šta joj treba, i slično i ona je to zaslužila.