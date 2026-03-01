Slušaj vest

Započeti su radovi na sanaciji i adaptaciji sportsko-rekreativnog igrališta radi obezbeđivanja kvalitetnijih i bezbednijih uslova za bavljenje sportom i rekreacijom u malozvorničkom naselju Sakar. Nosilac projekta i investitor je lokalna samouprava, ukupna vrednost predviđenih radova iznosi 35 miliona dinara, realizacija je planirana u dve faze, a rok za završetak radova je 120 dana, saopšteno je na opštinskom sajtu.

Prva faza sprovodi se u okviru sporazuma sa Ministarstvom turizma, a biće izvedeni zemljani radovi, ravnanje terena, betoniranje pojedinih delova, kao i zamena dela postojeće ograde, dok je u drugoj predviđeno postavljanje tartan podloge, koševa i golova, mreže za odbojku, kao i zamena preostalog dela ograde u okviru kompleksa igrališta.

Ministarstvo turizma je, kako se navodi, za ovu namenu opredelilo 24 miliona dinara, čime je značajno podržalo realizaciju projekta. Predsednik opštine Zoran Jevtić istakao je povodom početka radova da je uređenje sportskog terena u Sakaru od velikog značaja za unapređenje turističke ponude i razvoj sportsko-rekreativnog turizma u ovom delu opštine, prenosi sajt.

Foto: Opština Mali Zvornik

Naglasio je da se igralište nalazi u neposrednoj blizini plaže kraj Zvorničkog jezera, gde se tradicionalno održava centralna letnja turistička manifestacija "Drina je smisao života" i da će ovaj projekat doprineti dodatnom uređenju ove prirodno atraktivne turističke lokacije i poboljšanju kvaliteta sadržaja dostupnih meštanima i posetiocima Malog Zvornika.

Početak radova u Sakaru prvobitno je bio planiran za decembar prošle godine, ali je morao biti odložen zbog nepovoljnih vremenskih uslova. Po okončanju radova, sportsko-rekreativno igralište u Sakaru dobiće savremeniji i uređeniji izgled, a nove podloge, oprema i rekonstruisana ograda obezbediće sigurnije uslove za bavljenje sportom i rekreacijom, čime će meštanima, a posebno deci i mladima, biti omogućen kvalitetniji i bezbrižniji boravak na ovom prostoru, navode iz malozvorničke opštine.