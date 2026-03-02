Slušaj vest

Ministar zadužen za unapređenje razvoja nedovoljno razvijenih opština Novica Tončev boravio je danas u Malom Zvorniku, gde je sa predsednikom opštine Zoranom Jevtićem razgovarao o aktuelnom stanju, prioritetima i daljem razvoju infrastrukture u ovoj opštini.Tokom posete, ministar Tončev obišao je i Javno komunalno preduzeće "Drina", gde su sagledani rezultati projekata realizovanih uz podršku Kabineta za razvoj nedovoljno razvijenih opština.

U prethodnih nekoliko godina, Kabinet je u Mali Zvornik uložio oko 38 miliona dinara. Sredstva su usmerena na izradu tehničke dokumentacije za uređenje rečnih korita u dužini od šest kilometara, čime je unapređena zaštita od poplava i bezbednost građana, kao i na jačanje komunalne infrastrukture kroz nabavku kamiona za prikupljanje otpada, kombinovane cisterne za odgušenje fekalnih kolektora, trostranog kipera, kamiona autopodizača za kontejnere i hidraulične platforme za rad na visini.

Oprema koja je nabavljena danas je u funkciji i direktno doprinosi efikasnijem održavanju komunalnog sistema i kvalitetnijim uslugama za građane.

- Razvoj nedovoljno razvijenih opština mora da bude vidljiv kroz konkretne projekte i ulaganja. U Malom Zvorniku rezultati su jasni, od unapređenja zaštite od poplava do jačanja komunalnih kapaciteta. Kabinet za razvoj nedovoljno razvijenih opština i Vlada Republike Srbije nastaviće da pružaju kontinuiranu podršku lokalnim samoupravama, kako bi se obezbedio unapređen razvoj i bolji uslovi života za sve građane - izjavio je ministar Novica Tončev.

Pored infrastrukturnih projekata, Kabinet je u prethodnom periodu podržao i rad udruženja građana koja svojim aktivnostima doprinose razvoju lokalne zajednice.

Ministar je istakao da će podrška Malom Zvorniku i drugim nedovoljno razvijenim opštinama biti nastavljena i u narednom periodu.