Udruženje Hera iz Niša koje spasava, leči i neguje zlostavljane i napuštene životinje poslalo je uoči Osmog marta neobičnu čestitku damama za praznik - Dan žena.

Objavljena je na njihovoj stranici na Fejsbuku i glasi ovako: 

"U susret 8. martu. ❤️
Dok mnogi razmišljaju o cveću koje će uvenuti za nekoliko dana i poklonima koji će brzo izgubiti svoju vrednost, postoji jedan dar koji traje godinama.
Udomite psa.❤️
Poklonite život nekome ko će zauvek pamtiti trenutak kada je prvi put dobio dom, toplinu i ljubav.
Pas neće tražiti skupe stvari. Tražiće samo vaše vreme, vaše ruke i mesto pored vas.
A zauzvrat će vam dati ono što nijedan poklon ne može – bezuslovnu ljubav, vernost i radost svakog dana.
Jedan pas znači petnaest godina sreće, mahanja repom kad se vratite kući, toplih pogleda i srca koje kuca samo za vas.
Zato ovog 8. marta poklonite nešto što se ne baca, ne vene i ne zaboravlja. Poklonite dom. Poklonite život. Udomite psa. "

 Udruženje Hera iz Niša ime nosi u čast Heri, najvoljenijem mopsu, koja je bila više od kućnog ljubimca bila je član porodice, oslonac i nepresušan izvor ljubavi. Hera je ostavila trag koji nas svakodnevno podseća zašto radimo sve ovo: da nijedna životinja ne ostane zaboravljena i sama.

