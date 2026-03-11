Slušaj vest

Osnovna škola "Aleksa Dejović" i Karate klub Sevojno dobili su vredne donacije u opremi i sportskim rekvizitima. Državni sekretar u Ministarstvu sporta Marko Kešelj, koji je uručio donacije, rekao je da za njih iz ministarstva ne postoje manje opštine, veće opštine ili gradovi, jer su svi podjednako važni.

- Gledamo da pažnju posvetimo pre svega najmlađima i da zajedno sa njihovim učiteljima, direktorima škola, decu usmeravamo na sport. Trudimo da donacijama u vidu opreme i sportskih rekvizita njihovo bavljenje fizičkim vaspitanjem i sportom učinimo što kvalitetnijim i boljim. Takođe, važno nam je da razgovaramo sa ljudima na terenu sa sportistima, trenerima, rukovodiocima klubova i da se uverimo kako oni funkcionišu, jer od izuzetne je važnosti da oni budu stabilni i razvijaju naše buduće šampionke i šampione. To je ono od čega će na kraju benefit imati celokupan sistem srpskog sporta, naše reprezentacije i to je ono što će nam na kraju svima donositi medalje – rekao je Kešelj.

Sevojn - donacije ministarstva za školu i karate klub.jpg
Foto: Kurir/Z.G.

Mirjana Đurić, predsednica Gradske opštine Sevojno, uz zahvalnost rekla je da veruje da dobra saradnja biti nastavljena i u narednom periodu sa ciljem razvoja sporta u opštini Sevojno.

- Ovde trenutno imamo više od 350 aktivnih mladih sportista u šest sportskih klubova. U budžetu Gradske opštine Sevojno izdvajanja za sport su preko 13 miliona dinara od ukupno 47 miliona, što jeste značajno izdvajanje, ali sam sigurna da će biti i veće, jer naši sportisti to zaslužuju – rekla je Đurić.

