Osnovna škola "Aleksa Dejović" i Karate klub Sevojno dobili su vredne donacije u opremi i sportskim rekvizitima. Državni sekretar u Ministarstvu sporta Marko Kešelj , koji je uručio donacije, rekao je da za njih iz ministarstva ne postoje manje opštine, veće opštine ili gradovi, jer su svi podjednako važni.

- Gledamo da pažnju posvetimo pre svega najmlađima i da zajedno sa njihovim učiteljima, direktorima škola, decu usmeravamo na sport. Trudimo da donacijama u vidu opreme i sportskih rekvizita njihovo bavljenje fizičkim vaspitanjem i sportom učinimo što kvalitetnijim i boljim. Takođe, važno nam je da razgovaramo sa ljudima na terenu sa sportistima, trenerima, rukovodiocima klubova i da se uverimo kako oni funkcionišu, jer od izuzetne je važnosti da oni budu stabilni i razvijaju naše buduće šampionke i šampione. To je ono od čega će na kraju benefit imati celokupan sistem srpskog sporta, naše reprezentacije i to je ono što će nam na kraju svima donositi medalje – rekao je Kešelj.