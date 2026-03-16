MALENI GORŠTACI SA GOLIJE ODMALENA ZNAJU ŠTA JE TEŽAK RAD: Metići pešače po dva sata, beže od mečki na putu do škole a imaju samo ove 3 skromne željice (VIDEO)
U podnožju Golije, u selu Devići, živi desetočlana porodica Metić. Njihov dom je skroman, a uslovi u kojima odrastaju mališani daleko su od lakih, ali u toj kući ima mnogo ljubavi, rada i nade.
Roditelji, uz pomoć bake i deke, brinu o šestoro dece. Najmlađa Lena ima tek mesec dana, dok je najstariji Dejan jedanaestogodišnjak koji već zna šta znači odgovornost. Tu su i devetogodišnji Aleksa, sedmogodišnji Oliver, šestogodišnja Anđela i četvorogodišnja Aleksandra, piše ivanjička Infoliga.
Školarci svakog dana pešače dva kilometra do škole. Leti je to samo duga šetnja, ali zimi taj put traje i više od dva sata kroz planinski kraj gde su medvedi, vukovi i lisice česti stanovnici. Za roditelje je svaki njihov odlazak u školu briga i strepnja.
Odmalena znaju šta znači težak rad na selu
I dok mnogi njihovi vršnjaci bezbrižno provode detinjstvo, mali Metići već znaju šta znači rad. Dečaci pomažu u težim poslovima – nose, tovare, rade na zemlji i pomažu oko radionice. Devojčice su u kući, desna ruka svojoj mami Danijeli.
A njihove želje su tako male - patike, bicikl i nova lopta…
A njihove želje su tako male – patike, bicikl, lopta… stvari koje mnogoj deci znače samo igru, a njima bi donele ogromnu radost. Jer danas nemaju ni to.
Porodica se pre nekoliko godina doselila iz Leskovca. Došli su zbog sezonskog rada u malinjacima, zavoleli ovaj kraj i odlučili da baš ovde pokušaju da sagrade svoj dom. Primanja su minimalna, ali ruke su vredne i uporne. Danonoćnim radom uspeli su da naprave temelje kuće koja za njih znači sigurnost i novi početak.
- Nedostaje nam cement, šoder, blokovi, kaže najstariji mali gorštak kom je tek jedanaesta, ali koji najviše pomaže ocu i dedi i na zemlji i oko kuće.
