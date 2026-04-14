Lozničkim školarcima biće mnogo prijatnije kada stignu topli dani zahvaljujući odluci gradske uprave da se uradi klimatizacije svih ovdašnjih škola. Posao je započet, a pomoćnik gradonačelnika Milan Jugović uveren je da će školski prostor 14 osnovnih, četiri srednje i jedne muzičke škole, sa izdvojenim odeljenjima ukupno gotovo 50 objekata, koliko ih ima na teritoriji grada, biti potpuno klimatizovan već sledeće godine.

LOZNICA
Foto: T.Ilić

Prilikom posete OŠ ''Kadinjača'' on je rekao da u nekim školama, poput ove, postupak nabavke i ugradnje klima uređaja već urađen.

- Do početka toplog vremena biće nabavljeno i ugrađeno više od 130 klima uređaja u naše škole, a za to je iz gradskog budžeta izdvojeno blizu 6,5 miliona dinara. ''Kadinjača'' je ugradila 13 klima uređaja i matična škola je su potpunosti klimatizovana, a sledeće godine nastavićemo posao da bude klimatizovano i izdvojeno odeljenje ove škole u Lozničkom Polju. Po osam klima uređaja ugradile su škole ''Petar Tasić'' u Lešnici, i OŠ ''Dositej Obradović'' u Klupcima, gradska škola ''Vuk Karadžić'' deset, a jedanaest klima istoimena u Lipnici sa izdvojenim odeljenjem u Bradiću. U postupku nabavke su ostale škole tako da će i one završiti ugradnju klima uređaja do početka toplijeg vremena. Time će naši učenici i nastavnici u školskim prostorijama predstojeće tople dane dočekati u znatno prijatnijim uslovima – kazao je Jugović.

LOZNICA - Matična škola klimatizovana.JPG
Foto: T.Ilić

Loznica je grad koji, kako je istakao, svake godine daje značajna sredstva za sve vidove obrazovanja, a samo u ovoj godini za ovu namenu izdvojena je gotovo jedna četvrtina budžeta, odnosno milijardu i 54 miliona dinara.

