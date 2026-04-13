BUKTE ŠUMSKI POŽARI KOD BIJELOG POLJA: Vatra pretila da zahvati i objekte, vatrogasci-spasioci u borbi sa stihijom! Od srede na terenu i mobilni tim (FOTO)
BIJELO POLJE - Nekoliko velikih šumskih požara izbilo je na teritoriji Bijelog Polja, a vatrogasci-spasioci su odmah upućeni na teren. Posao im je pre svega otežavao jak vetar.
- Zbog velike jačine vetra požar se brzo širio pa je na lokacijama Mioče, Dobrinje, Obrov bilo ugroženo i nekoliko objekata. Intervenisalo se i u Potkrajcima, Čeoče i podnožje Lise gde je bio ugrožen veći šumski kompleks, kazao je za RINU Edin Kolić komandir Službe zaštite i spašavanja Bijelo Polje.
Iz Službe zaštite i spasavanja apeluju da građani izbegavaju paljenje bilo kakve vatre na otvorenom.
- Pre svega paljenja prilikom čišćenja imanja, moraju sa se poštuju naredbe o zabrani. Takođe je po planu da mobilni tim koji je formiran, od srede bude na terenu a cilj je obilazak svih mesnih zajednica i lokacija na kojima su učestali požari zadnjih dana, kaže Kolić.
Dodaje da će tom prilikom svi počinioci biti sankcionisani i biće sprovedene kaznene mere.
Mobilni tim čine predstavnici CB Bijelo Polje, Komunalne policije, Uprave za gazdovanje šumama, Inspekcije i Služba zaštite I spasavanja.
Kurir.rs/RINA