BIJELO POLJE - Nekoliko velikih šumskih požara izbilo je na teritoriji Bijelog Polja, a vatrogasci-spasioci su odmah upućeni na teren. Posao im je pre svega otežavao jak vetar.

- Zbog velike jačine vetra požar se brzo širio pa je na lokacijama Mioče, Dobrinje, Obrov bilo ugroženo i nekoliko objekata. Intervenisalo se i u Potkrajcima, Čeoče i podnožje Lise gde je bio ugrožen veći šumski kompleks, kazao je za RINU Edin Kolić komandir Službe zaštite i spašavanja Bijelo Polje.

Iz Službe zaštite i spasavanja apeluju da građani izbegavaju paljenje bilo kakve vatre na otvorenom.

- Pre svega paljenja prilikom čišćenja imanja, moraju sa se poštuju naredbe o zabrani. Takođe je po planu da mobilni tim koji je formiran, od srede bude na terenu a cilj je obilazak svih mesnih zajednica i lokacija na kojima su učestali požari zadnjih dana, kaže Kolić.

Dodaje da će tom prilikom svi počinioci biti sankcionisani i biće sprovedene kaznene mere.

Mobilni tim čine predstavnici CB Bijelo Polje, Komunalne policije, Uprave za gazdovanje šumama, Inspekcije i Služba zaštite I spasavanja.

Kurir.rs/RINA

1566216538autoputmilosvelikirina.jpg
WhatsApp Image 2026-01-25 at 19.05.27 (2) copy.jpg
,.jpg
