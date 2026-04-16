KAKO JE NIKOLI TETKA IZ ŠVAJCARSKE PROMENILA ŽIVOT Filmska priča bračnog para iz Gornjeg Milanovca koji su jedini naslednici čuvenog forenzičara Arčibalda Rajsa
Čovek koji je zadužio Srbe, čuveni forenzičar koji se istakao radom na istraživanju zločina nad srspkim stanovništvom u vreme Prvog svetskog rata, dr Arčibald Rajs, pokazao je i dokazao koliko je voleo našu zemlju i koliko ju je poznavao, kao i sve osobine našeg naroda.
A, njegovi jedini nasledici su upravo Srbi, bračni par Gačić, Nikola i Mirjana iz Gornjeg Milanovca.
- Arčibald Rajs se nije ženio, pobratimio se sa svojim prijateljem Alfredom Favrom, koji je imao četvoro dece, a u Rajsovom testamentu kojim on ostavlja sve upravo Alfredovoj deci, navodi se da onaj koji bude njegov naslednik mora biti oženjen Srpkinjom. Troje Favrove dece su umrli veoma mladi i ostao je samo sin Dimitrije, koji je u Švajcarskoj upoznao moju tetku i oženio se.
- Njih dvoje nisu imali dece i nakon njihove smrti, ja sam postao jedini pravni naslednik čuvenog Arčibalda Rajsa. Pre desetak godina kad je tetka umrla, došla su dva čoveka i saopštila mi da sam ga ja nasledio. Mi smo živeli sa njom godinama unazad, tako da nisam bio iznenađen, ali svakako je velika čast i za mene i za moju porodicu, izjavio je Nikola za RINU.
U amenet ovom Gornjomilanovčaninu od poznatog profesora ostale su lične stvari, koje nemaju možda veliku materijalnu, ali imaju izuzetnu istorijsku i simboličnu vrednost. Većinu je Nikola dao na trajno čuvanje Muzeju Kriminalističko-policijske akademije u Beogradu.
- Ostale su njegove lične stvari, sto, stolice, pisaća mašina koju je koristio, lule, štapovi, njegovi lični portreti koje su slikali poznati umetnici tog vremena. Želeo sam da ljudi i poštovaoci njegovog lika i dela, mogu da vide te njegove stvari. Kod nas sam zadržao samo deo jednog servisa, kao i triptih koji je dobio od vojnika na Solunskom frontu koji je i Arčibald Rajs lično prošao sa srpskim narodom. Taj triptih čuvao je tog vojnika, zatim je bio Rajsova amajlija i želeo sam i ja da čuva moju porodicu. Na njemu se nalazi i posveta, kaže jedini naslednik Arčibalda Rajsa.
Kako je jedini naslednik čuvenog forenzičara iako nisu u krvnom srodstvu, Nikola se trudi da ne ukalja ugled i poštenim radom opravdava ono što je dobio. U rodnom selu bavi se poljoprivredom, a sa suprugom i troje dece živi u Gornjem Mlanovcu.
- Mnogo ljudi je dolazilo do naše kuće da vidi lične Rajsove stvari. U nekim trenucima čak su dolazili i puni autobusi turista i tako smo odlučili da poklonimo njegove lične stvari i stavimo na mesto gde će biti lako vidljive i dostupne svima koji poštuju njegov rad i delo. Za Srbe je mnogo učinio, a njegove knjige obišle su svet i zahvaljujući tome mnogi su se upoznali sa zločinima koji su učinjeni nad našim narodom, rekla je Nikolina supruga Mirjana koja je i sama kriminolog, a svoj specijalistički rad posvetila je upravo Rajsu.
Arčibald Rajs rođen je 08. jula 1875 godine, zvanje doktora hemije stekao je već u 22. godini, i biva izabran za asistenta za fotografiju, a potom je postao priznati docent za tu oblast, na Univerzitetu u Lozani.
Po sopstvenoj želji, Rajsovo izvađeno srce odneto je u urni na Kajmakčalan i sahranjeno s junacima Solunskog fronta
Na poziv srpske vlade Rajs je 1914. godine došao u Srbiju da istražuje zločine austrougarske, nemačke i bugarske vojske nad civilnim stanovništvom. Napisao je mnoge knjige i radove povodom toga, a često je slao izveštaje koji su objavljivani u uglednom časopisu neutralne Švajcarske. Time je kao ugledni profesor i kriminolog izveštavao svet i kvario propagandnu sliku Nemaca i Austrougara o Srbima kao divljačkom narodu.
Preminuo je 8. avgusta 1929. godine u Beogradu, od posledica moždanog udara. Sahranjen je sa vojnim počastima i po pravoslavnom obredu, a po sopstvenoj želji njegovo izvađeno srce odneseno je u urni na Kajmakčalan, gde je sahranjeno zajedno sa ostalim oslobodiocima Solunskog fronta.
