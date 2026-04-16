Slušaj vest

Petar Drugi Karađorđević poslednji put je 12. aprila 1941, prošao hodnicima malozvorničkog Podzemnog grada i zauvek otišao iz Srbije, a osam i po decenija i tri dana kasnije od tada, održana je treća manifestacija "Tajna kamene devojke". Ponovo je danas oživelo kompleks sagrađen u šupljoj steni pored Drine, koji je dugo bio tajna, takva da ni danas mnogi Malozvorničani nisu kročili u njega.

Manifestacija "Tajna Kamene devojke" je kroz prigodan program podsetila na vreme kada je hodnicima u stenama hodila kraljevska noga posle napada fašističke Nemačke na tadašnju Kraljevinu Jugoslaviju. Posle svečanog otvaranja u sali gde je održana poslednja sednica Vlade Kraljevine Jugoslavije, nastupio je orkestar ''Vožd'' izvodeći muziku iz perioda između dva svetska rata, a izložba ''Aprilski rat iz ugla Chat GPT-a'', čiji je autor kustos Zoran Tošić, priređena je povodom 85 godina od bombardovanja Beograda u Drugom svetskom ratu i početka Aprilskog rata. Nakon toga počela su ''Otvorena vrata'' pa su posetioci imati priliku da besplatno obiđu Podzemni grad. Prema rečima Marine Gligorević, direktorke opštinske Turističke organizacije, manifestacija polako postaje tradicionalna što im je i bila namera.

- Trudimo se da svake godine bude drugačija, ali povezana sa dinastijom Karađorđevića i vremenom nastanka Podzemnog grada tridesetih godina prošloga veka. Ovoga puta tu je orkestar "Vožd" koji svira muziku iz tog perioda, da podseti na neke stare pesme tada rado slušane. Srećni smo što imamo sve veći broj zainteresovanih za Podzemni grad koji je zaista raritet na Balkanu. Ovo je kompleks, muzejska postavka sa gradom pod zemljom u kome se nalazi mnogo toga, od kraljevog apartmana, sale za sastanke, vojničkih sala, krojačnica, kafane, lekarske sobe. Zaista imamo širok spektar turista, od dece do penzinerskih udruženja i poseta je sve veća - kaže ona.

1/10 Vidi galeriju Treći put u malozvorničkom Podzemnom gradu Karađorđevića Foto: Kurir.rs/T. Ilić

Manifestaciju je zvanično otvorio zamenik predsednika opštine Milisav Despotović koji je podsetio da je veliki trud uložen u obnovu Podzemnog grada i istakao značajnu podršku države u obnovi ovoga mesta koje je sada poznato i van granica Srbije.

Kako je rečeno, prošle godine kroz Podzemni grad je prošlo više od osam hiljada posetilaca, a očekuje se da ih bude sve više, jer je ovo prava atrakcija ne samo Malog Zvornika i Zapadne Srbije već i mnogo šire. Posetioce dočekuje stalna izložbena muzejsko-turistička postavka "Kamena devojka", koja se stalno dopunjuje novim eksponatima. Podsetimo, ovo mesto decenijama je bilo zaboravljeno iako je nesvakidašnje i važan deo naše istorije.

Posle napada Trećeg Rajha 1941. ovde je kralj Petar došao iz susedne Banje Koviljače i ''Kamena devojka'' bila mu je dom od 9. do 12. aprila. Objekat je tajno rađen za smeštaj od tri do pet hiljada ljudi u ratnim uslovima, sa 75 prostorija i 12 ulaza sa masivnim, gvozdenim vratima. Prostire se na oko pet hiljada kvadrata, od čega je osposobljeno oko tri hiljada, a uređeno je dvadesetak prostorija, gde su izloženi autentični predmeti iz doba od 1934. do 1941. Među njima su sala za sednice, kraljev apartman, kraljeva kancelarija, doktorska ordinacija, vojna ambulanta, vojni magacin, stražara, spavaonica za vojnike. U delu kompleksa koji nije izbetoniran u stenama su štala za konje, a postojalo je i kupalište za vojnike sa tri velika korita i tri pumpe sa rukohvatima od pozlate koji su posle rata ukradeni. Ima i bunar dubok osam metara koji nikada nije presušio.

Grad su pravili robijaši, koji su kaže priča, dovođeni noću da kopaju, ne znajući ni gde su ni šta rade. Projektant je bio neimenovani Rus, stručnjak za kopanje rudnika, a osim Aleksandra Karađorđevića još samo pet članova državnog vrha znala su za gradnju "Kamene devojke". Radovi su počeli 1930. a prekinuti su novembra 1934. zbog ubistva kralja u Marseju prethodnog meseca. Pod tonama stena nalazi se i crkva površine 120 kvadrata, a u gradu je uvek temperatura od 9 do 15 stepeni.

Poseta ovom mestu jedinstven je doživljaj i ko jednom dođe teško da će zaboraviti šetnju kraljevskim hodnicima u "gradu" pod stenama koji je treći put otkrivao "Tajne Kamene devojke".