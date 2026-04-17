Predsednik opštine Bačka Palanka Branislav Šušnica i ministar za javna ulaganja Darko Glišić potpisali su sa izvođačem radova ugovor o modernizaciji, rekonstrukciji i dogradnji Osnovne škole "Aleksa Šantić" u Gajdobri. Vrednost investicije iznosi 721,8 miliona dinara, a sredstva obezbeđuju Ministarstvo za javna ulaganja i opština.

Potpisivanju ugovora prisustvovao je i predsednik Saveta Mesne zajednice Gajdobra Jovan Ilić. Početak radova planiran je za osam dana, a obuhvatiće kompletnu obnovu glavne školske zgrade iz 1906. godine, kao i pratećeg objekta. Radove će izvoditi konzorcijum firmi predvođen kompanijom „Intek“ iz Novog Sada.

Projektom je predviđena izgradnja centralnog hola koji će povezivati glavni i dvorišni deo škole, a biće uređen kao prostor za boravak učenika tokom odmora i održavanje školskih priredbi. Planirana je i ugradnja lifta, čime će objekat biti pristupačniji osobama sa invaliditetom.

Foto: Opština Bačka Palanka

U dvorišnom delu biće izgrađena fiskulturna sala sa svlačionicama, dok će tavanski prostor biti adaptiran u kabinete i multifunkcionalnu učionicu. Predviđena je zamena krova i spoljne stolarije, čime će se značajno unaprediti energetska efikasnost objekta.

Biće obnovljene i sve instalacije, zamenjena unutrašnja stolarija, uređeni podovi i sanitarni čvorovi, dok će fasada zadržati postojeći izgled uz dodatnu termoizolaciju.

Po završetku radova škola će imati ukupno 2.682 kvadratna metra, što je za oko 170 kvadrata više nego sada. Rok za završetak radova je 12 meseci.

Sredstva za projekat obezbeđena su u saradnji Ministarstva za javna ulaganja, nemačke razvojne banke KfW i Evropske unije, u okviru Regionalnog programa energetske efikasnosti za Zapadni Balkan.

Predsednik opštine Branislav Šušnica istakao je da je reč o jednom od najvažnijih projekata u Gajdobri u poslednjih nekoliko decenija.

- Radimo veliku i važnu stvar za budućnost Gajdobre. Objekat iz 1906. godine biće modernizovan i prilagođen potrebama budućih generacija. Zahvaljujem Ministarstvu za javna ulaganja i ministru Darku Glišiću na podršci ovom projektu - rekao je Šušnica.