BRZI INTERNET ZA TRI SELA U malozvorničkoj opštini!
Na teritoriji opštine Mali Zvornik započeta je realizacija projekta izgradnje širokopojasne komunikacione infrastrukture, koji će značajno unaprediti digitalnu povezanost ovog područja. Projekat uvođenja brzog interneta finansira Ministarstvo informisanja i telekomunikacija Republike Srbije, obuhvata naselja Radalj, Brasina i Velika Reka, a završetak radova planiran je u roku od šest meseci, saopšteno je na sajtu opštine.
Postavljanje optičke mreže predviđeno je, kako je precizirano, u ukupnoj dužini od 15 kilometara, čime će biti omogućeno povezivanje tri osnovne škole i pristup internetu brzine od najmanje 100 Mbps. Ukupna vrednost investicije je oko 450.000 evra, što predstavlja značajan korak ka digitalnom razvoju lokalne zajednice, navode iz opštine. Povodom početka realizacije projekta u Malom Zvorniku je održan sastanak investitora sa predstavnicima lokalne samouprave, izvođača i nadzornog organa, uz prisustvo građana koji su imali priliku da se direktno informišu o projektu i dobiju odgovore na svoja pitanja. Najavljena je i javna prezentacija projekta kako bi se građani dodatno upoznali sa značajem izgradnje optičke infrastrukture.
Projekat je podržan sredstvima Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Western Balkans Investment Framework (WBIF), u okviru šireg plana izgradnje više hiljada kilometara optičke mreže širom Srbije, s ciljem da brzi internet postane dostupan i u ruralnim sredinama. Cilj programa je, kako se navodi, da svako selo bude povezano, što građanima omogućava jednake uslove za obrazovanje, rad, korišćenje elektronskih usluga i razvoj lokalnog preduzetništva.
