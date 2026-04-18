Jedan prolaznik je danas u centru Niša snimio nesvakidašnje sugrađane koji su preprečili trotoar i zaustavili saobraćaj — ni krivi, ni dužni. 

Naime, kako se vidi na snimku koji je podelio korisnik pod nazivom "bobyshka" na platformi X, zbučnjeni vozači su ostali u čudu kada ispred sebe nisu zatekli druga vozila već konjeNi manje ni više, nekoliko ovih plementih životinja je stajalo nasred ulice, ne planirajući da se sklone. 

A vrlo je moguće i da nisu znali kuda da se vrate kući!

Za sada nije poznato odakle su se životinje našle na ulici, ali se nadamo se su se bezbedno vratile kući. 

Fotografije i snimci ubrzo su preplavili društvene mreže, gde su izazvali lavinu komentara i šala.

