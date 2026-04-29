Pre nekoliko godina park zvani Potkovica bio je zapuštena površina pod korovom.

A tamo gde je nekada bila upravo zapuštena površina u novosadskom naselju Liman 4, danas je mesto koje je procvetalo u bajku zaslugom komšije Novice Sovtića.

Među krošnjama drveća, unikatnim klupama i zanimljivim reljefima, nastala je prava urbana oaza koja mami osmehe. Deca se igraju, komšije zastaju, a priroda diše punim plućima.

Kako je komšija Novica uredio park na Limanu 4

Novičina prva ideja bila je da se to očisti, a potom su se zamisli ređale jedna za drugom i na kraju dovele do sređene oaze za odmor. Posađeno je cveće, napravljene skulpture od zemlje, klupe, stolice... učestvovao je ko je kako i koliko mogao. 

Sada ima drveća, žbunja, zelenila, lavande, matičnjaka, ruzmarina, limunske trave pa čak i lubenica koje su deca letos brala.

Novica kaže da je u parku sada živo, i da tu sada uživaju deca, kuce, odrasli... 

