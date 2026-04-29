VREDNI NOVICA NAPRAVIO ČUDO NA LIMANU 4! Od pustopoljine u novosadskom naselju napravio cvetni raj! Deca se igraju, komšije zastaju (VIDEO)
Pre nekoliko godina park zvani Potkovica bio je zapuštena površina pod korovom.
A tamo gde je nekada bila upravo zapuštena površina u novosadskom naselju Liman 4, danas je mesto koje je procvetalo u bajku zaslugom komšije Novice Sovtića.
Među krošnjama drveća, unikatnim klupama i zanimljivim reljefima, nastala je prava urbana oaza koja mami osmehe. Deca se igraju, komšije zastaju, a priroda diše punim plućima.
Novičina prva ideja bila je da se to očisti, a potom su se zamisli ređale jedna za drugom i na kraju dovele do sređene oaze za odmor. Posađeno je cveće, napravljene skulpture od zemlje, klupe, stolice... učestvovao je ko je kako i koliko mogao.
Sada ima drveća, žbunja, zelenila, lavande, matičnjaka, ruzmarina, limunske trave pa čak i lubenica koje su deca letos brala.
Novica kaže da je u parku sada živo, i da tu sada uživaju deca, kuce, odrasli...
Kurir.rs/Youtube RTV Info