Ovaj mladić izabrao je čuvanje ovaca u zabačenom selu Mali Krčimir ispod Suve planine, umesto života u francuskoj prestonici, gde mu majka živi i radi više od 20 godina.

Anđelo je nekoliko puta bio u Gradu svetlosti, u poseti majci, ali se nije uklopio pa je jedva čekao da se vrati u rodno selo, kod bake Dragice koja ga je očuvala od malih nogu.

Kad saznaju da ne želi da živi u Parizu u šali mu pomenu pesmu da ga nisu zanela svetla velikoga grada, a on im odgovara da za njega postoji samo jedna, ona druga: Selo moje lepše od Pariza...

Anđelo može u Pariz kad mu se ćefne, ali džabe tamo nema Malog Krčimira

Parizu, kaže Anđelo iskreno, nije uspeo da se prilagodi a na pitanje šta je bio problem, kao iz topa odgovara: Sve!

- Ništa mi se ne sviđa tamo, ni način života, ni jezik, ni grad - ko je navikao, za njega lepo, ništa posebno za mene...

- Kako su izgledali ti dani u Parizu? Ne pitaj, naporno do boga, nisam ja navikao u stanu... kao u kavezu, 24 sata, kao zatvor, ja ne bih mogao ni u Niš da živim a kamoli u tuđu zemlju..., kaže Anđelo, vredan mladić, koji veli da sve radi, da je svašta naučio i da se ne stidi nijednog posla.

- Meni ništa nije teško!

Čak ni 10 metara drva da iscepa: To je za mene laganica, dole plaćaju da se nabilduju a ovde besplatno, zdrava teretana!

Svakog jutra ustaje u četiri da se pobrine za koze, ovce i svinje koje čuvaju, nakon toga odlazi na posao u Dom zdravlja gde radi kao pomoćni tehnički radnik. Dan mu, kaže, traje od 4 ujutru do 10 uveče.

Kaže i da su mladi slabo zainteresovani i za selo i za rad i da neće da rade.

- Lakše mu je da ustane dole u 10, u 11, i da ne radi i svi bi da žive u grad i da se hrane sa sela... Ja ne mogu da sedim jedan dan a da ne radim ništa... Kažu, bolje da se radi džabe, nego da se sedi džabe...

Od stoke koju drže, Anđelu su najmilije njegove ovce, te životinje, veli, voli najviše - toliko da kad ne bi mogao više ništa i tad bi makar dve ovce čuvao.

Anđelo je pravi domaćin i glava kuće, koji se brine o svemu u svom domaćinstvu i na svom imanju a pomaže i svima ostalima, kome god u selu treba.

Nekad je baba čuvala njega, a on sad čuva babu, složni su, nikad se ne svađaju i za sve se dogovaraju kad će, šta će i kako će da rade. A posla na selu ima vazda - i stoka, i bašta i njiva, sve... plus njegov posao u gradu.

"Jel te tera baba da se ženiš"

Anđelo kaže da još nije vreme jer ima još nekoliko stvari da završi, pa onda ženidba, a na pitanje kakvu bi ženu želeo da upozna veli - "pa sličnu sebi, mada teško retke su danas takve..."

- Više vole da uživaju, da se provode nego da rade i zarade... Dodaje i da ga baba ne tera da se ženi i da je po tom pitanju neutralna i da se ne meša, a baba Dragica ne krije da bi joj najveća želja bila da se oženi i ima svoju porodicu, ali dodaje da je on punoletan, pametan, i da je to njegovo pa se ne meša.

Po podne, po povratku sa posla, ovaj neumorni mladić vedrog duha vraća se stočarstvu i poljoprivredi... Ne voli da sedi skrštenih ruku i uživa u svom načinu života koji, kao kaže, ne bi menjao ni za kakve pare.