Primopredaja donacije Ambasade Japana Predškolskoj ustanovi "Crvenkapa" u Malom Zvorniku, u okviru projekata za zadovoljavanje osnovnih potreba stanovništva u Srbiji i Crnoj Gori u okviru programa "POPOS – Kusanone", održana je u sredu u prisustvu predstavnika ambasade, opštine i obdaništa.

Zahvaljujući donaciji japanske ambasade, kako je saopšteno, obezbeđena je sanacija krovne konstrukcije sa zamenom krovnog pokrivača od 50.642 evra, čime će značajno biti unapređeni uslovi za bezbedan i zdrav boravak dece u objektu "Crvenkapa". Acuši Saito, savetnik u Ambasadi Japana u Srbiji, rekao je da se ovim zvanično obeležava uspešan završetak rekonstrukcije krova PU ''Crvenkapa'', i naglasio da su ''deca najdragocjeniji resurs u svakom društvu''.

- Saznanje da je stara krovna konstrukcija ugrožavala bezbednost mališana bilo je presudno da Japan podrži projekat. Obilaskom ustanove uverio sam se da su radovi izvedeni kvalitetno. Naš cilj nije bio samo popravka objekta, već stvaranje sigurnog i podsticajnog okruženja u kojem će buduće generacije rasti bezbrižno. Ovo je treći značajan projekat koji Japan realizuje u vašoj opštini, čime nastavljamo uspešnu saradnju započetu u oblastima komunalnih delatnosti i obrazovanja. Naša podrška lokalnim samoupravama nije samo pitanje finansija, već i izraz dugogodišnjeg prijateljstva koje traje više od 140 godina. Iskreno se nadam da će obnovljeni krov decenijama služiti deci Malog Zvornika. Neka on bude simbol zaštite i podrške koju Japan pruža vašem gradu – kazao je on i istakao da narod Japana nikako neće zaboraviti solidarnost koju je Srbija pokazala 2011. nakon velikog zemljotresa i cunamija i dodao da je japanska podrška razvoju Srbije i obezbeđivanju osnovnih potreba njenih građana "naš način da uzvratimo to prijateljstvo".

Predsednik opštine Zoran Jevtić zahvalio se na donaciji i podsetio da ona nije jedina koja je od Japana došla u Mali Zvornik.

- Pripadamo grupi 19 najnerazvijenijih opština. Nadamo se da ćemo, pogotovo uz pomoć ovakvih prijatelja, a i drugih, izaći iz te grupe. Prijateljstvo naroda Japana i Srbije traje duže i nadam se da će se nastaviti u narednom periodu – kazao je i pozvao goste iz Japana da posete malozvorničku opštinu tokom neke od brojnih ovdašnjih manifestacija.

Direktorka "Crvenkape" Jelena Nikolić istakla je da su zahvaljujući donaciji Japana značajno unapređeni uslovi za bezbedan, kvalitetan i nesmetan boravak dece predškolskog uzrasta, kao i svakodnevni rad zaposlenih u ustanovi.

- Za nas ova podrška ima veliki značaj jer ulaganje u prostor u kojem deca borave predstavlja direktno ulaganje u njihovu sigurnost, razvoj i budućnost. Vaša pomoć za nas predstavlja važan primer prijateljstva, solidarnosti i brige o zajednici – poručila je ona.