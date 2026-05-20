Veličanstveni kanjon Uvca iz godine u godinu privlači sve više domaćih, ali i stranih turista. Ova destinacija postala je jako popularna, naročito zbog svojih divljih i netaknutih predela.

Po posebnoj lepoti izdvaja se jedna stena usred vodene površine, koju su lokalno stanovništvo i turistički vodiči nazvali pustim ostrvom.

- U poslednje vreme sve više su tražene wildlife ture gde ljubitelji prirode i fotografi tokom ture dožive divljinu i slikaju prirodu i životinje. Sa grupom wildlife fotografa sam pošao na krstarenje gde mi je za oko bio interesantan deo Uvca u blizini brane na kom se uzdiglo malo ostrvce i sinula mi je ideja da se slikam i napravim reels dok mi se u glavi vrtela pesma od Cece - Monotonija u kojoj se pominje pusto ostrvo, kaže za RINU licencirani turistički i wildlife turistički vodič.

Dodaje da tokom posete ovom neobičnom lokalitetu ništa nije prepustio slučaju, pa je poneo i ćilime na kojima je sedeo tokom boravka na pustom ostrvu, na kom je kako kaže kvalitetno napunio baterije.

- S obzirom da sam poneo i tradicionalne ćilim jastuke i njih sam ubacio kao zanimljiv detalj. Apelujem na turiste koji borave na Uvcu da ovakve i slične stvari ne rade na svoju ruku, već da sve svoje aktivnosti najave rezervatu što smo i mi kao grupa predhodno učinili zbog saglasnosti upravljača, poručuje Abdagić.

Na teritoriji Sjenice sve popularniji postaje i seoski turizam, a sve je više domaćina koji otvaraju vrata svojih imanja za goste iz svih krajeva sveta. Bogato kulturno-istorijski bogatsvo takođe je jako važan mamac za goste koji sve češće biraju ovaj deo Srbije za svoj odmor.