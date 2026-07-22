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Plan za prostor oko Železničke ulice predviđa nove objekte, podzemne i javnu garažu, biciklističku stazu i uređenje zelenih površina u užem centru Novog Sada. Oblast koju obuhvata urbanistička celina koja se nalazi na ranom javnom uvidu ima oko 27 hektara.

U pitanju je deo centra Novog Sada u okolini Železničke ulice, odnosno od Bulevara Mihajla Pupina na severu do Ulice Žarka Zrenjanina na istoku, Vojvođanskih brigada na jugu i Petra Drapšina na zapadu.

Imajući u vidu da je ovaj deo grada uglavnom prostorno dovršen, urbanisti planiraju nova rešenja za probleme sa infrastrukturom, pogotovo sa nedostatkom parking mesta u ovom delu grada.

U elaboratu urbanisti predviđaju i mogućnost izgradnje novih stambenih zgrada ali sa obaveznim uslovom da nova gradnja bude u skladu sa ostatkom ove celine.

Takođe, navode da će se ispod novih objekata graditi podzemne garaže. Pored toga, predviđaju i izgradnju nove javne garaže i uvođenje parking-mesta sa "perforiranim pločama" koje omogućavaju rast trave.

Plan koji je trenutno na ranom javnom uvidu obuhvata istorijske i ambijentalne celine poput Trga mladenaca, Trga galerije, bloka vila u Ulici Vase Stajića i Vojvođanskih brigada. Urbanisti ističu da je ovaj deo grada u najvećem delu izgrađen ali da se na pojedinim lokacijama i dalje nalaze parcele na kojima je moguća izgradnja novih objekata.

"U ovim procesima prostornog formiranja, celo područje je gotovo potpuno završena celina, uz nekoliko pojedinačnih lokaliteta i manjih poteza u kojima je moguće planirati novu izgradnju, neophodnim uklapanjem sa susednim objektima", naveli su gradski urbanisti u elaboratu.

Urbanisti su dodali da se planira izgradnja novih objekata u ulicama Železničkoj i Petra Drapšina. U pitanju su objekti koji će imati podzemne garaže, zbog čega predlažu izgradnju servisne saobraćajnice, odnosno nove ulice koja će služiti za pristup garažama ispod zemlje. U dostupnoj dokumentaciji urbanisti nisu naveli koliko novih objekata treba da se izgradi.

Osim toga, prema dokumentaciji, u planu će ostati predlog za još jednu garažu za automobile koja treba da se nalazi u bloku između ulica Pavla Simića, Trga mladenaca i Vase Stajića.

Zbog nedostatka biciklističkih staza u ovom gradskom predelu, ovaj plan predviđa da Bulevar Mihajla Pupina dobije biciklističku stazu.

Na području koje obuhvata ovaj elaborat nalaze se značajni spomenici kulture kao što su Galerija Matice srpske, Galerija Spomen-zbirke "Pavle Beljanski" i Matičarsko zdanje.

Zelenilo

U planu se ističe da je obavezno zadržati sve kvalitetne drvorede i stabla koja se nalaze u ovom delu grada, sa tim da je neophodna njihova zaštita u slučaju novih građevinskih radova.

Pored toga, istakli su da svi prostori za parking na ulicama treba da budu pod krošnjama visoke lišćarske vegetacije. Predviđeno je da se prilazi i ulazi u objekte Gradske uprave i Narodne banke Srbije urede dekorativnim žardinjerama.

Osim novog zelenila, ulice bi trebalo da dobiju poboljšan urbani mobilijar. Na Trgu galerija i Trgu carice Milice planira se dopuna postojeće vegetacije.

Uređenje zelenih površina u okviru blokova za stanovanje baziraće se na formiranju novih zelenih prostora za odmor.

Rani javni uvid u ovaj plan traje do 30. jula, a svi zainteresovani građani mogu poslati svoje primedbe ili sugestije u vezi sa elaboratom za generalni plan regulacije oko Železničke ulice Gradskoj upravi za urbanizam i građevinske poslove koji se nalazi u Školskoj 3 ili preko mejla na adresu: planiranje@uprava.novisad.rs.