KIRIJE U NOVOM SADU OTIŠLE U NEBO Od garsonjera za 200 evra na periferiji do luks apartmana za preko 1.000 evra

Prema iskustvu novosadskih agencija za promet i iznajmljivanje nekretnina, poslednjih par godina garsonjere iznajmljuju najviše studenti ili mladi tek zaposleni ljudi koji pokušavaju da se osamostale a veće stanove do 50 kvadrata preferiraju mladi parovi sa i bez dece. Po pravilu, najtraženiji su namešteni ili polunamešteni stanovi i to u blizini fakulteta ali i na Grbavici, Sajmištu, Novoj Detelinari i u centru grada dok parovi sa decom upravo zbog njih traže mirnije krajeve sa više zelenila kao što su Novo naselje i Telep.

Povratak studenata označio početak vrtoglavog rasta kirija

Kako objašnjava agent za prodaju i iznajmljivanje nekretnina u jednoj renomiranoj novosadskoj agenciji, kirije su praktično otišle u nebo prošle jeseni kada se većina studenata vratila u grad.

- Novi Sad je veliki univerzitetski grad i njihovim odlaskom kući zbog pandemije 2020. godine mnogi stanovi su ostali prazni pa su ih vlasnici izdavali za manje para samo da ne bi morali sami da plaćaju troškove a ta situacija se promenila prošle godine kada su se ponovo vratili u učionice i amfiteatre. Oni "dalekovidi" uspeli su pre leta da iznajme stanove po normalnim cenama ali je ove druge dočekao pravi šok kada su pokušali u septembru da pronađu svoj kutak. Shvatili su da bez 250 ili 300 evra ne vredi ni da pokušavaju da traže bilo kakav stan u blizini fakulteta. Srećom, Novi Sad nije velik, a oni su mladi, tako da se mnogi odlučuju da iznajme stan na daljim lokacijama samo da bi jeftinije prošli ili pribegavaju starom sistemu pronalaženja cimera ili cimerki radi podele troškova – objašnjava naš sagovornik.

Porodicama bitnije životno okruženje od same lokacije

Porodice sa jednim ili više dece primarno gledaju stanove koji su u blizini vrtića ili škola a da su po mogućstvu nedaleko od mesta gde su zaposleni što je svakako za njih bonus ali im je najbitnije da deca odrastaju u mirnijem kraju. Upravo zato, kako kaže naš sagovornik, sve više su na ceni stanovi na Novom naselju, Novoj Detelinari, Limanima 3 i 4, Telepu pa čak i na Staroj Detelinari od koje su ljudi ranije zazirali a sada ni tamo zbog povoljnih cena ne odbijaju da žive.

- Mladi bez dece i mladi bračni parovi sa decom uglavnom iznajmljuju nameštene ili polunameštene stanove jer većina njih mašta da jednog dana ima svoj krov nad glavom tako da počinju da štede ne bi li taj san što pre ostvarili. Upravo zato su im i privlačni namešteni stanovi gde nemaju ulaganja a imaju sve što im je potrebno za život. Takođe, umanjuju sav budući stres oko selidbe jer sa sobom nose samo lične stvari ukoliko im gazda otkaže stan ili pronađu neki bolji. Ipak, taj komfor i košta pa u zavisnosti od lokacije i opremljenosti stana za kiriju moraju izdvojiti od 200 evra na rubnim delovima grada ili sa sremske strane do 300, 350 pa u nekim slučajevim čak i 400 evra u zavisnosti od kvaliteta nameštaja i tehnike koja je u stanu – priča agent za iznajmljivanje stanova.

Luksuzni stanovi skupi kao i u Beogradu

Mnogi Novosađani, pa i pojedinci iz drugih gradova, čak i država, shvatili su da je Srpska Atina dobro mesto za ulaganje u nekretnine, pa su ih pokupovali ne žaleći novac koji je svakako stajao u slamarici i "skupljao prašinu" kao mrtav kapital. Sada od njega mogu da profitiraju izdavajući stanove umesto da taj isti novac drže u banci "štedeći" i ubirajući minimalne kamate koje se skoro ni ne isplate.

- Novi Sad je postao IT centar Srbije i ovde ima puno mladih koji zarađuju dobre pare ali nisu došli do tog nivoa da već mogu da kupe stan. Stoga, oni su spremni da izdvoje pozamašne svote za kirije i to za veće stanove pa čak i one luksuzno opremljene jer njihova plata to može da pokrije. A stanove iznajmljuju isključivo nameštene sa najsavremenijom tehnikom jer svi oni planiraju da štede i jednog dana kupe svoj stan koji žele da opreme po svom ukusu te zato ne žele da ulažu u tuđe nekretnine kupujući recimo nameštaj i belu tehniku koji im možda neće odgovarati u novom stanu - kaže naš sagovornik i dodaje da ima ljudi koji su spremni da plate 500, 600 i više evra za luksuzno opremljen stan i to bez obzira na lokaciju.

foto: Shutterstock

- Imali smo slučajeva gde su pojedini izdvajali po 1.000 i više evra za luks apartmane, a to su mahom bili zaposleni na višim pozicijama u IT industriji kao i stranci zaposleni u stranim kompanijama koji ne planiraju da život provedu u Novom Sadu te i ne žele da poseduju sopstveni stan ali žele da žive u punom komforu.

Kaže da ipak oni strpljivi i manje izbirljivi nekada mogu pronaći svoj kutak i po pristojnim cenama ali se moraju pomiriti sa činjenicom da će, recimo, živeti u dvorišnom stanu, kući u kojoj se loži, stanu sa starim nameštajem, stanu na šestom spratu u nadogradnji bez lifta i slično.

TOP 5 LOKACIJA ZA IZNAJMLJIVANJE STANOVA

Najskuplje

Grbavica

Liman 1

Liman 2

Centar

Sajmište

Najniže cene

Klisa

Adice

Petrovaradin

Veternik

Futog

Prosečne cene iznajmljivanja u evrima

Garsonjera 200 - 300

Jednosoban 200 - 400

Jednoiposoban 250 - 450

Dvosoban 250 - 500

Dvoiposoban 250 - 500

Trosoban 300 - 550

Troiposoban 350 - 600

Četvorosoban 400 - 650

Petosoban 450 - 1.000

Kurir.rs/Blic