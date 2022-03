34 KVADRATA ZA ČAK 60.000 €! Jedan deo Beograda sve popularniji za kupovinu stana: Zbog ove 3 stvari se posebno izdvaja

Prema tipu, Višnjička banja se svrstava u urbano beogradsko naselje, kao urbanistička celina, negde od 1986. godine.

Dakle, naseljava se 36 godina, mada se čini da pravu ekspanziju doživljava tek u poslednje vreme, tačnije nekoliko godina unazad. Istovremeno, u celoj prestonici Srbije došlo je do skoka cena stambenih kvadrata, a taj trend nije zaobišao ni ovaj deo.

Prema validnim podacima, Višnjička Banja je stambeno naselje građeno kao investicija Beogradske zajednice stanovanja, sa planiranim zonama kolektivnog (I i II faza gradnje) i individualnog (III faza) stanovanja velike gustine.

Danas, kada prolazite automobilom, peške ili, recimo, autobusom 35, sa vaše desne strane, negde pri vrhu uzbrdice, primetićete mnogo novih zgrada gde se kvadrat letos prodavao za oko 1.350 evra. Zapravo, najviša cena je postignuta u septembru 2021.

Trenutna srednja cena je 1.210 evra po metru kvadratnom, što znači da je došlo do blagog pada - ali, treba imati u vidu da je to prosek. Zavisno od lokacije, same zgrade, tipa stana i investitora, može se očekivati čak i veća cena. I Mirijevo se takođe masovno gradi, te je tamo cena već dostigla 1.200 do 1.400 evra po kvadratu, a Karaburma već duže vreme obara svoje rekorde.

Evo primera da dolazi do čestog odstupanja od "pravila": trenutno se prodaje stan od 34 kvadrata za čak 60.000 evra, što znači da je cena po kvadratu 1.765 evra. Nalazi se u Višnjičkoj banji, u prizemlju zgrade od tri sprata.

Inače, nisu samo nove zgrade ono što Višnjičkoj banji daje popularnost, već još najmanje ova tri razloga:

1. Ada Huja koja je danas relativno uređeno šetalište, sa kafićima, kraj Dunava. Oni koji žive u ovom delu grada svakako se češće odlučuju za šetnju na Ada Huji nego za Adu Ciganliju.

2. Blizina gradu je još jedan adut ovog perifernog naselja. I sama Karaburma je oduvek važila za "idealno" pozicioniran kvart, budući da nije u centru (te su cene stanova bile niže), a opet se do jezgra grada stiže relativno brzo. I Višnjička Banja je dobro povezana, jer 35-ica ide redovno, osim nešto slabije u letnjem režimu vožnje. Takođe, tuda prolazi i autobus 202, a što se parkiranja tiče - nema većih problema.

3. Snabdevenost je danas jedan od glavnih faktora kada kupci traže stan. Sama Banja možda nije središte aktuelnih prodavnica, ali se one nalaze na nekoliko minuta vožnje od kuća i zgrada za stanovanje. Osim ogromnog tržnog centra, u nizu se nalaze poznati trgovinski lanci, radnje s nameštajem, bankomati, popularni kafić. Jednostavno, čini se da je ovaj deo grada "preko noći" živnuo.

Svakako, ne treba zanemariti ni činjenicu da je potražnja za nekretninama u Beogradu danas tolika - da su traženi gotovo svi krajevi. Ipak, ne svi istim intenzitetom. Tu, pritom, ne mislimo na nekoliko top lokacija i sam centar, već na periferna naselja koja su godinama bila u zapećku. Čini se da Višnjička Banja, Karaburma i Mirijevo sada doživljavaju svojih 5 minuta.

