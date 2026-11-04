Koliko je snažna veza između Vasića i njegove publike, pokazalo je nedavno ekskluzivno druženje na sceni Plave dvorane, kada je 30 odabranih fanova imalo priliku da sa omiljenim muzičarem provede intimno veče uz pesmu i razgovor.

„Koncert je za mene uvek najiskreniji susret sa publikom. U studiju napraviš pesmu, pustiš je među ljude i ne znaš gde će sve stići. A onda na koncertu vidiš lica ljudi koji pevaju sa tobom i shvatiš da je tvoja emocija postala deo njihovih života. To je nešto što ne može da se kupi niti isplanira. I posle 25 godina, upravo je to moj najveći motiv da nastavim da stvaram“, ističe Željko Vasić.