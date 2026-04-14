Slušaj vest

Pojava problema sa mokrenjem kod muškaraca starijih od 50 godina najčešće se povezuje sa početkom promena na prostati, odnosno sa uvećanjem njenog tkiva i povećavanjem njene zapremine. Anatomska promena, očekivano, stvara disbalans u organizmu. Konkretno kod prostate, promena zahvata urinarni trakt – mokraćnu bešiku i mokraćni kanal, te negativno utiče na proces mokrenja. Muškarci svedoče da, nagoni za mokrenjem postaju češći, mlaz slabi, mokrenje se završava kapanjem, noćna ustajanja se javljaju više od dva puta. Preporuka je pregled kod urologa.

Kod urinarnih tegoba koje se ne mogu rešiti konzervativnim metodama i kod kojih je neophodno operativno lečenje, laserska hirurgija predstavlja maksimalno poštedan metod, a Tulijum laser snage 200 vati - tehnologiju koja obezbeđuje vodeću snagu i preciznost u izvođenju zahvata. Za muškarce sa adenomom prostate, laserska operacija Tulijumom postala je izbor zbog: Beskrvnosti tokom intervencije. Brzog oporavka i povratka svakodnevnim aktivnostima. Smanjenog rizika od postoperativnih komplikacija. Uklanjanja trajno postavljenog katetera. Očuvanja seksualnih funkcija. Velika prednost Tulijum lasera od 200 vati je mogućnost da se prostata tretira samo laserskim vlaknom, bez upotrebe drugih instrumenata, posredstvom tehnike vaporizacija (isparavanje). U poređenju s enukleacijom, koja se primenjuje kod drugih laserskih sistema zbog njihovih tehnoloških nesavršenosti, vaporizacija laserom Tulijum 200 vati je najneinvazivnija prema tkivu, što automatski predstavlja brži oporavak i dokazane postoperativne rezultate - jak mlaz prilikom mokrenja, smanjena učestalost poziva na mokrenje i uklanjanje trajnog katetera.

Urološki tim Laser Meda u Srbiji i Bugarskoj radi isključivo sa laserom Tulijum 200 vati i ima najveće dosadašnje iskustvo sa preko 7000 izvedenih laserskih operacija, a od nedavno i preko 100 robotskih operacija karcinoma prostate uz asistenciju hirurškog robota poslednje generacije – Versius®. Robotski asistirana hirurgija je operacija sa unapređenom preciznošću i kontrolom, za koju su zaslužni Versiusovi otvoreni tip konzole za daljinsko upravljanje i robotske ruke koje rade u režimu “punog zgloba”. U LASER MEDU Beograd PO CENI KONSULTACIJE radi se KOMPLETAN PREGLED PROSTATE, koji obuhvata: konsultaciju sa urologom, merenje obima prostate, merenje rezidualnog urina, tumor marker PSA. LASER MED – 4 filijale u Srbiji i Bugarskoj, prvoklasna tehnika i 13-godišnje iskustvo u laserskoj hirurgiji prostate.

Takođe:

Automatizovana je tehnologija najviše klase u svojoj oblasti, koja pruža konačnu dijagnozu. Objedinjuje mogućnosti 2 metode: magnetne rezonance i ultrazvučnog skeniranja. Slike se spajaju (fuzija) i stepen osetljivosti otkrivanja karcinoma u početnom stadijumu je veći, jer su sumnjive zone virtualno uokvirene. Odlikuje se brzim i pouzdanim rezultatom.

► Online konsultacije za lasersku I robotsku hirurgiju prostate - sa urologom iz Bugarske na srpskom.

LASER MED – 4 filijale u Srbiji i Bugarskoj, prvoklasna tehnika i 13-godišnje iskustvo u laserskoj hirurgiji prostate.