U okviru Dana Sankt Peterburga u Srbiji, ansambl Sankt Peterburg Opera predstaviće dve produkcije u Madlenianumu.

Opera Norma Vincenzo Bellini biće izvedena 14. maja , dok će 15. maja uslediti srpska premijera opere Roméo et Juliette Charles Gounod, koja do sada nije bila izvođena u Srbiji u punoj scenskoj verziji.

Gostovanje se realizuje uz podršku Vlada Sankt Peterburga, Ambasada Ruske Federacije u Republici Srbiji i Rossotrudničestvo u Srbiji, čime se potvrđuje visok značaj ove kulturne razmene i njen doprinos jačanju međunarodnih humanitarnih veza.

Reditelj obe produkcije je Jurij Aleksandrov, narodni umetnik Rusije, osnivač i umetnički direktor Sankt Peterburg Opere, poznat po originalnim interpretacijama klasičnog repertoara i izraženom osećaju za psihološku dubinu likova.

Opere Norma i Roméo et Juliette zauzimaju posebno mesto u repertoaru Opere Sankt Peterburga . Obe produkcije redovno se izvode pred rasprodatim salama i spadaju među najtraženije naslove.

Ovo gostovanje označava njihovo prvo izvođenje u inostranstvu, međunarodna premijera održaće se upravo u Srbiji u Madlenianumu pozorištu koje zauzima posebno mesto u istoriji gostovanja teatra i sa kojom ga povezuju dugogodišnje umetničke saradnje.

Poseban značaj turneji daje činjenica da je Roméo et Juliette najnovija premijera teatra (decembar 2025). Samo nekoliko meseci nakon premijere u Sankt Peterburgu, predstava stiže u Beograd kao srpska premijera ova opera do sada nije bila izvođena u Srbiji u potpunoj scenskoj formi.

Opera Norma je tragična lirska drama, prvi put izvedena 1831. godine. Radnja je smeštena u Galiji pod rimskom vlašću i prati sudbinu sveštenice Norme, rastrzane između dužnosti prema narodu i zabranjene ljubavi prema rimskom prokonzulu. Opera je poznata po izražajnim melodijama i ariji Casta diva, jednom od vrhunaca belkanto repertoara. U režiji Jurija Aleksandrova, priča dobija savremeni odjek, a unutrašnji sukob junakinje sagledava se kroz univerzalne teme ljubavi, dužnosti i žrtve.

„U prozračnosti melodija Norme krije se njihova božanska snaga. Ti zvuci deluju poput nebeske muzike ne obraćaju se razumu, već duši, dopiru do samog srca i tu zauvek ostaju. To je najviša veština kompozitora da natera dušu da zatreperi u skladu sa jednostavnim, ali savršenim notama“, izjavio je Aleksandar Gojhman, dirigent predstave.

Opera Roméo et Juliette, nastala po tragediji William Shakespeare, predstavlja samostalno muzičko delo u kojem dominiraju poezija osećanja i ideja trijumfa ljubavi nad neprijateljstvom. Njena melodičnost i iskrena lirika učinile su je jednim od najpopularnijih naslova svetskog opernog repertoara. Postavka Sankt Peterburg Opere obraća se savremenoj publici i uspostavlja živ dijalog kroz univerzalne vrednosti , vernost, strast i duhovnu snagu čoveka.

„U našoj postavci Roméo et Juliette pričamo duboko dirljivu priču o ljubavi dvoje mladih. Muzika ovde dobija posebno, francusko obeležje. Partitura je satkana od najfinijih nijansi, od pianissima na granici tišine. Ova muzika diše prolaznošću vremena centralnim motivom predstave. Naši junaci imaju malo vremena, kao i svi mi. Ipak, biraju da ga posvete ljubavi i to se u muzici čuje sa potpunom jasnoćom. Ona ne samo da se sluša, već oduzima dah“, istakao je Maksim Valkov.

Teatar Madlenianum u Zemunu jedinstvena je kulturna institucija jugoistočne Evrope. Osnovan 1997. godine kao prvi privatni teatar u Srbiji sa stalnim operskim ansamblom, danas neguje repertoar koji obuhvata operu, balet, dramu, mjuzikl i koncerte klasične muzike.

Godine 2026. obeležava se 20 godina saradnje između dva teatra. Kao gostujući reditelj, Jurij Aleksandrov je u Madlenianumu postavio La Traviata i Pagliacci, koje su naišle na izuzetne reakcije publike i kritike. Ansambl Sankt Peterburg Opere više puta je gostovao u Srbiji između 2017. i 2024. godine, u okviru značajnih kulturnih i istorijskih jubileja.

„Već 20 godina sa Madlenianumom delimo istinsko kreativno bratstvo. Svaki dolazak u Beograd za nas je praznik. Osećamo koliko su duboko povezani ruski i srpski kulturni koreni i kako umetnost postaje most koji ne zahteva prevod“, izjavio je Evgenij Maljigin, generalni direktor teatra.

„Ove turneje donose Beogradu dva snažna pozorišna hita. Norma je opera za istinske ljubitelje vokalne umetnosti, dok Roméo et Juliette svojim jasnim narativom i očaravajućom muzikom otvara vrata i novoj publici. Njena srpska premijera daje ovom gostovanju poseban značaj“, dodao je Vladimir Lavruhin.

Državni kamerni muzički teatar Sankt Peterburg Opera osnovan je 1987. godine i uživa ugled kako u Rusiji, tako i širom sveta. Njegov osnivač i umetnički direktor, Jurij Aleksandrov, sarađivao je sa vodećim svetskim scenama poput Arena di Verona, Metropolitan Opera, La Scala, Boljšoj teatar i Marijinski teatar.

U poslednjim godinama ansambl je sa uspehom gostovao u Francuskoj, Grčkoj, Srbiji, Finskoj, Letoniji, Estoniji, Poljskoj, Azerbejdžanu, Kazahstanu, Egiptu, Turskoj, Uzbekistanu, Tadžikistanu, UAE, Kini, Mađarskoj i Indoneziji.