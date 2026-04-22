POSLEDNJI POZIV ZA SPEKTAKL GODINE! Eros Ramazzotti za 5 dana pred krcatom Arenom: Interesovanje srušilo sve rekorde – Broj dostupnih ulaznica smanjuje se IZ SA
Beograd je zvanično u znaku globalne ikone italijanske muzike.
Za koncert Erosa Ramazzottija, zakazan za 26. april, vlada nezapamćeno interesovanje koje je prevazišlo sva očekivanja. Dok nas od muzičkog spektakla godine deli još samo pet dana, kapaciteti Arene su praktično popunjeni, a preostao je još samo veoma mali broj ulaznica.
“UNA STORIA IMPORTANTE WORLD TOUR”, koja je trijumfalno krenula iz pariske Accor Arene rušeći sve rekorde posećenosti, nastavlja svoj pohod u našoj prestonici. Stanje na prodajnim mestima jasno pokazuje da domaća publika ne želi da propusti ovaj epski trenutak.
Spektakl će provesti publiku kroz karijeru Erosa Ramazzottija uz neke od njegovih najkultnijih pesama svih vremena, kao što su “Terra Promessa”, “Stella Gemella”, “Adesso Tu” i “Musica è”, kao i numere sa njegovog novog albuma “Una Storia Importante/Una Historia Importante”, uključujući najnoviji singl “Come nei film” sa Maxom Pezzalijem i “Buona Stella” sa Elisom. Ovaj vanserijski projekat obeležila je i saradnja sa Aliciom Keys na novoj verziji njegovog legendarnog hita “L'aurora”.
Sudeći po trenutnoj dinamici, očekuje nas apsolutni “SOLD OUT” mnogo pre nego što se svetla u Areni ugase. Za one koji žele da budu deo večeri koja spaja mediteransku strast i najmoderniji svetski zvuk, preostalo je još sasvim malo vremena da obezbede svoje mesto dok je to još uvek moguće.
Ulaznice za beogradski koncert dostupne su putem sajtova www.ramazzotti.com, sajta efinity.rs, aplikacije efinity, na blagajnama Beogradske arene, Doma omladine Beograda, Sava Centra i na preko 1.000 Mojkiosk lokacija širom Srbije.
