Za koncert Erosa Ramazzottija, zakazan za 26. april, vlada nezapamćeno interesovanje koje je prevazišlo sva očekivanja. Dok nas od muzičkog spektakla godine deli još samo pet dana, kapaciteti Arene su praktično popunjeni, a preostao je još samo veoma mali broj ulaznica.

“UNA STORIA IMPORTANTE WORLD TOUR”, koja je trijumfalno krenula iz pariske Accor Arene rušeći sve rekorde posećenosti, nastavlja svoj pohod u našoj prestonici. Stanje na prodajnim mestima jasno pokazuje da domaća publika ne želi da propusti ovaj epski trenutak.

Spektakl će provesti publiku kroz karijeru Erosa Ramazzottija uz neke od njegovih najkultnijih pesama svih vremena, kao što su “Terra Promessa”, “Stella Gemella”, “Adesso Tu” i “Musica è”, kao i numere sa njegovog novog albuma “Una Storia Importante/Una Historia Importante”, uključujući najnoviji singl “Come nei film” sa Maxom Pezzalijem i “Buona Stella” sa Elisom. Ovaj vanserijski projekat obeležila je i saradnja sa Aliciom Keys na novoj verziji njegovog legendarnog hita “L'aurora”.