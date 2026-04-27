Manja vozila (automobili, bicikli, pešaci) u trenu nestaju iz vidokruga vozača, a posledice su često fatalne. Podsetimo,devojčica (15) poginula je danas oko 12.45 časova u Ulici cara Dušana u Zemunu kada je na nju naleteo gradski autobus. Jedana od mogućih uzroka trgagedije je da se našla u "mrtvom uglu" šofera.

Mrtvi uglovi su jedan od najvećih rizika u saobraćaju kada je reč o autobusima i kamionima, jer vozila tih dimenzija imaju znatno veća područja koja vozač ne može da vidi čak ni pomoću retrovizora.

Izraz "mrtav ugao" označava prostor u vidnom polju vozača koji nije pregledan. Reč je okruženju vozila koje nije u vodokrugu vozača, jer je nemoguće da bude pokriveno retrovizorima i ogledalima. I kod automobila A-stubovi pokrivaju veluku površinu, do lak metar i pou širini! Kada je reč o stubovima na autobusima i kamionima, mrtvi uglovi su toliko veliki da vozač ne vidi celo automobil, koji se kreće iza ili pored njih.

Kod autobusa

Autobusi imaju mrtve uglove pored zadnjih vrata, kao i neposredno iza vozila.

Vozač teško može da uoči pešake i bicikliste koji se kreću uz bok autobusa, pogotovo kada autobus skreće.

Kod gradskih autobusa opasnost je još veća zbog gužve i blizine pešačkih prelaza.

Kod kamiona

Sa desne strane – postoji ogroman mrtvi ugao koji može „sakriti“ čitav automobil, motocikl ili biciklistu.

Ispred kamiona – zbog visine kabine, vozač ne vidi deo puta dužine 3–5 metara ispred vozila.

Iza kamiona – vozač često nema pregled nekoliko metara unazad, što je posebno rizično pri vožnji unazad ili parkiranju.

Leva strana – postoji manji, ali i dalje opasan mrtvi ugao, naročito kod šlepera.

Posledice

Najčešće stradaju pešaci i biciklisti, jer se kreću tik uz vozilo.

Česti su slučajevi da vozač kamiona ili autobusa započne skretanje i „pokupi“ učesnika u saobraćaju iz mrtvog ugla.

Sudari izazvani mrtvim uglovima često imaju teške posledice jer se radi o velikim i teškim vozilima.

Smanjite rizik na mimimum

Vozači putničkih vozila, biciklisti i pešaci treba da izbegavaju vožnju ili hodanje neposredno pored ili ispred kamiona i autobusa, odnosno da, ako se i nađu u ovoj situaciji treba odmah da "pobegnu iz nje".

Kako se proveravaju mrtvi uglovi?

Vozači svih motornih vozila četvorotočkaša moraju neprekidno da budu svesni gde se nalaze druga vozila, i da znaju gde su mrtvi uglovi na svom vozilu. Ako u retrovizoru u jednom trenutku vidi vozila iza njega, ali već u narednom se ona izgube, onda postoji velika verovatnoća da se oni nalaze u nekom od njegovih mrtvih uglova.

Zapamtite osnovno, ali i sveto pravilo ako ste pešak, biciklista ili vozač automobila: "Ako vi vidite autobus, ili kamion, to apsolutno ne znači da vozači teškaša vide i vas!"

