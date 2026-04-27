Slušaj vest

Približavaju se prvomajski praznici, a sa njima i nekoliko dana odmora, što je idealno za putovanja. Ako idete automobilom, u planiranju je, pored odabira destinacije, najvažnije da na put krenete sigurno i bez neprijatnih iznenađenja. To podrazumeva da automobil bude u dobrom stanju, stoga je pre polaska obavezno proveriti opremu, dokumente i, po mogućnosti, obaviti stručni pregled u servisu. Ovaj mali praktični vodič pomoći će vam da proverite sve što je važno na vašem vozilu, a za šta vam u većini slučajeva nije potreban odlazak kod mehaničara. Ipak, ako uočite veće probleme, ne odlažite posetu servisu.

Bez ovih provera ne krećite autom na prvomajski izlet Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Gume su temelj bezbednosti

Osnova svake sigurne vožnje su ispravne gume, jer su one jedini kontakt vašeg automobila sa putem. Njihovo stanje je presudno, pogotovo u toplijim mesecima kada se asfalt ugreje. Pre svega, važno je proveriti pritisak u gumama i prilagoditi ga opterećenju vozila, a potom i dubinu profila, koja zakonski mora iznositi najmanje 1.6 milimetara, iako je preporučljivo i više. Takođe, obratite pažnju na bilo kakve pukotine, ispupčenja ili znakove neravnomernog trošenja, jer ako primetite bilo šta sumnjivo, vreme je za posetu vulkanizeru.

Provera tečnosti i akumulatora

Jednako je važno proveriti i sve tečnosti i ulja, koji predstavljaju "krvotok" motora. Nije dovoljno proveriti samo nivo motornog ulja, već i njegovu boju – ako je tamno i gusto, vreme je za zamenu. Obavezno kontrolišite i rashladnu tečnost, odnosno antifriz, koja sprečava pregrevanje motora, što je čest uzrok kvarova u letnjim kolonama. Ne zaboravite ni tečnost za pranje stakla, koja se zbog prašine i insekata po toplijem vremenu troši znatno brže.

Pred prvomajski put obavezno proverite akumulator Foto: Shutterstock

Iako mnogi probleme sa akumulatorom povezuju sa zimom, statistike pokazuju kako su upravo oni najčešći uzrok intervencija na putu tokom leta jer visoke temperature mogu značajno oslabiti njegovu snagu. Proverite ima li korozije na klemama, a ako automobil teže pali, to je jasan znak da je baterija slaba. Ako je akumulator stariji od tri godine, preporučuje se provera u servisu.

Kočnice, klima i vidljivost

Kada je reč o bezbednosti, sa kočnicama nema kompromisa. Škripanje, vibracije pri kočenju ili premekana papučica kočnice jasni su znakovi problema koje ne smete ignorisati. Ispravan klima-uređaj nije luksuz, već važan faktor za održavanje koncentracije tokom vožnje, pogotovo na dužim relacijama. Ako primetite da slabije hladi ili osetite neprijatan miris, potrebno je servisiranje sistema. Takođe, polen filter trebalo bi menjati barem jednom godišnje.

Dobra vidljivost je ključna, stoga ne zaboravite temeljito očistiti sva stakla, kako spolja, tako i iznutra. Ako metlice brisača ostavljaju tragove ili preskaču, obavezno ih zamenite novima. Jednako je važno proveriti i ispravnost svih svetala, uključujući kratka, duga, stop svetla i pokazivače smera. Dobro je poneti i komplet rezervnih sijalica.

Bez provere kočnica ne krećite na prvomajski put Foto: Shutterstock

Oprema i dokumentacija

Pre polaska proverite imate li svu zakonski propisanu opremu: sigurnosni trougao, reflektujući prsluk i kutiju prve pomoći. Proverite važnost saobraćajne dozvole i polise osiguranja. Ako putujete u inostranstvo, informišite se o dodatnoj dokumentaciji ili opremi koja je potrebna u državama kroz koje prolazite.

Čak i ako ste sve sami proverili, stručnjaci savetuju da se veći servisi na vozilu ne obavljaju neposredno pre puta, već dvadesetak dana ranije. Kratak pregled u servisu pre samog polaska može vam uštedeti mnogo novca i nerviranja kasnije.

