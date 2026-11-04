Slušaj vest

Jedna od najpoznatijih scena iz kultnog filma "Maratonci trče počasni krug", u kojoj Seka Sablić i Bora Todorović glume intimni odnos pored jezera, ostala je upamćena kao jedan od najupečatljivijih trenutaka domaće kinematografije. Ipak, iza kadrova koji već decenijama zasmejavaju publiku krije se neprijatno iskustvo slavne glumice, koja je nakon snimanja završila u bolnici.

Maratonci trče počasni krug jedan je od kultnih srpskih filmova Foto: Promo

Seka Sablić, koja je u ostvarenju Slobodana Šijana tumačila Kristinu, svojevremeno je otkrila da joj snimanje ljubavne scene sa Borom Todorovićem, legendarnim Đenkom, nije predstavljalo problem. Mnogo veća muka bilo je njeno zdravstveno stanje, jer je pred kamere stala ozbiljno bolesna.

Nakon snimanja čuvene scene završila u bolnici

Publika i danas pamti trenutak kada Kristina pliva u jezeru, dok je Đenka snima sa obale i izgovara čuvenu repliku "Kupačice moja".

Iako je scena delovala spontano i prirodno, uslovi u kojima je nastala nisu bili nimalo prijatni za glumicu.

Pogledajte u galeriji kadrove zbog kojih su godinama kružile priče:

1/5 Vidi galeriju Bora Todorović i Seka Sablić u filmu Maratonci trče počasni krug zaratili zbog eksplicitne scene Foto: Printscreen

Seka je svojevremeno, govoreći za "Hit Informer", priznala da se tokom snimanja borila sa ozbiljnom prehladom, zbog čega je kasnije morala da potraži lekarsku pomoć.

"Bila sam mnogo bolesna u trenutku kada smo radili tu scenu pored jezera i u vodi. Posle snimanja sam završila u bolnici", prisetila se glumica.

Uprkos zdravstvenim tegobama, uspela je da odigra jednu od scena po kojima se njena uloga u "Maratoncima" i danas prepoznaje.

Otkrila da li joj je bilo neprijatno da snima intimne kadrove

Seka je govorila i o tome kako je izgledala saradnja sa Borom Todorovićem tokom snimanja ljubavne scene.

Iako su takvi kadrovi u domaćim filmovima često izazivali pažnju javnosti, glumica je objasnila da se ni ona ni njen kolega nisu osećali nelagodno. Naprotiv, sve su odigrali profesionalno, bez posebnih poteškoća.

Martonci trče počasni krug Foto: printscreen/youtube/ Centar film

"Nije mi bilo neprijatno da sa Borom snimim tu scenu intimnog odnosa, naprotiv, uradili smo je sa lakoćom! U to vreme mnoge moje kolege uveliko su snimale intimne scene u kojima su bili goli i vodili ljubav. Radili su to potpuno uverljivo, tako da ni nama dvoma uopšte nije bilo neprijatno da i sami odglumimo tako nešto", ispričala je Seka.

Međutim, upravo je ovaj deo filma godinama kasnije postao povod za glasine o njenom odnosu sa Todorovićem.

Godinama se pričalo da nisu govorili, a onda ju je Borin sin pitao za istinu

Martonci trče počasni krug Foto: printscreen/youtube/ Centar film

U javnosti su dugo kružile priče da su Seka Sablić i Bora Todorović nakon snimanja "Maratonaca" prekinuli kontakt i da navodno nisu razgovarali čak tri decenije.

Glumica je takve tvrdnje odbacila, a posebno ju je pogodilo kada je shvatila da su glasine stigle i do Borine porodice. Kako je objasnila, njegov sin, glumac Srđan Žika Todorović, jednom prilikom ju je direktno pitao da li je tačno da je bila ljuta na njegovog oca.

Foto: Sonja Spasić, Damir Dervišagić

"Najteže mi je palo kada me je Borin sin Žika pitao da li je istina da sam zbog toga bila ljuta na njegovog oca. Odgovorila sam mu da se na Boru nikada nisam naljutila. Naprotiv, nas dvoje smo baš bili bliski. Jedno vreme smo se zajedno sa Gagom Nikolićem zajedno provodili na brodu na Savi. Normalno je da se tokom života ljudi u nekom trenutku malo razdvoje i da svako ode na svoju stranu, zbog porodice, posla ili čega već. To se desilo i sa mnom i Borom, ali nikada nismo bili u svađi", objasnila je glumica.

Video: Melita Bihali o filmu "Maratonci trče počasni krug"