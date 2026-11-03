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Nagrađivani kompozitor i umetnik Alex Solely nastupiće u subotu, 7. novembra u 19 časova u Sali BGF (Studentski trg 11), zajedno sa Kamernim orkestrom Muzikon, pod dirigentskom palicom Nikole Lekića.

Alex Solely Foto: Mano Hovhannisyan

Nakon nastupa u Italiji i Austriji, Alex stiže u Beograd sa programom koji obuhvata izbor autorskih kompozicija i dela sa novog albuma Cascade.

Solelyjevu muziku odlikuju jasne melodije, sveden zvuk i motivi koji se razvijaju kroz suptilne promene i tišinu. Za ovaj koncert nekoliko njegovih kompozicija posebno je orkestrirao Nikola Lekić, otvarajući prostor za drugačije tumačenje poznatih dela i susret klavira sa zvukom gudačkog orkestra.

Govoreći o saradnji sa kamernim orkestrom Muzikon, Alex Solely ističe da posebno ceni njihovu radoznalost i otvorenost prema novoj muzici, kao i nastojanje da klasičnu muziku približi publici i izvan uobičajenih koncertnih prostora.

„Nikola Lekić je posebno za ovaj koncert orkestrirao nekoliko mojih kompozicija. Veoma sam zadovoljan kako su orkestracije ispale. One otkrivaju detalje u poznatim kompozicijama koje ranije nisam čuo na isti način. Mislim da je upravo to ono što dobru muzičku saradnju čini posebnom - kada neko unese sopstvene ideje u muziku, ali istovremeno razume ono što je čini takvom kakva jeste,“ kaže Solely.

Koncert će obuhvatiti i muziku sa albuma Cascade, zbirke kompozicija zasnovanih na klaviru, uz violinu, violončelo i elektronske zvučne podloge. Neka od ovih dela nastala su iz ličnih razmišljanja, sećanja na određena mesta ili osećanja, ali umetnik im ne pripisuje unapred određeno značenje, već slušaocu ostavlja prostor da u njima pronađe sopstvenu priču. U novim orkestracijama i izvođenju uživo, ove kompozicije dobiće novu dimenziju.

Alex Solely Foto: Mano Hovhannisyan