Slušaj vest

Mira Banjac danas slavi 97. rođendan. Od prvog angažmana u Gradskom pozorištu u Sremskoj Mitrovici do uloga Danice Čvorović u „Balkanskom špijunu“, Katice u „Radovanu III“ i Ružice Sinđelić u seriji „Vratiće se rode“, igrala je žene koje je publika prepoznavala i po glasu i po marami. O sebi je govorila jednako otvoreno. Još 1984. godine, kada su je u intervjuu za „Halo u poverenju“ pitali o ulogama ljubavnica, odgovorila je i o muškarcima koje je volela.

Mira Banjac Foto: Kurir/Ana Paunković

„Mene su moji muškarci voleli onda kada su me upoznali“

- Svi su za takve uloge tražili lepe žene, lepe po svom spoljnom izgledu. Ja sam uvek spadala u ružne žene. Za sve svoje ljubavi ja sam morala da se izborim, da se naradim. Mene su moji muškarci voleli onda kada su me upoznali, nikada na prvi pogled nisu padali u nesvest - rekla je Mira Banjac za „Halo u poverenju“.

Pogledajte u galeriji fotografije Mire Banjac u filmu "Sveto mesto":

1/7 Vidi galeriju Mira Banjac u filmu Sveto mesto Foto: printscreen/youtube/Filmovi i Serije

Sa inženjerom Andrejem Jovanovićem dobila je sina Branislava, kojeg je zvala Brana. O tome kako je došlo do razvoda i kakav su odnos imali u vreme kada im je sin imao pet godina, pričala je bez zadrške.

- Shvatili smo da nismo jedno za drugo, da se potpuno razlikujemo, da smo drugačiji. Nije bilo ružnih scena, prebacivanja i mučenja. Razdor i odsustvo bliskosti lebdeo je u vazduhu. Zbog neslaganja naravi, različitih ciljeva, izabrali smo najbolje rešenje - razvod. Razišli smo se kad je Brana imao pet godina, tako da razvod nije bio traumatičan za dete - govorila je glumica.

Pogledajte u galeriji fotografije glumice iz kultnog "Balkanskog špijuna":

1/12 Vidi galeriju U središtu priče "Balkanski špijun" nalazi se Ilija Čvorović, čovek koga sumnjičavost i strah od navodnih neprijatelja postepeno odvode u potpunu paranoju. Foto: Printscreen YouTube, Printscreen/Youtube

Brana je živeo sa majkom u Novom Sadu. Preminuo je 6. februara 2025. godine, a dva dana kasnije sahranjen je na Uspenskom groblju. Mira je o njemu ranije rekla: „Nikada se više nisam udala, a Brana je bio i ostao moj voljeni i obožavani sin, moja najveća ljubav.“

Majka je ostala u Beogradu, a Mira u Erdeviku

Otac Mire Banjac vratio se u Ameriku dok je ona još bila dete. Njena majka otišla je u Beograd da radi, a Mira je u ratnim godinama živela kod babe i tetke po ocu u Erdeviku. Kad je govorila o tom vremenu, sećala se i jezika koji se čuo u kući, a koji nikada nije naučila.

Mira Banjac Foto: Kristian Aranjoš

- Moji ujaci nisu dali. I tako, mi ne odosmo. Onda je majka otišla u Beograd, gde se zaposlila. Primače se rat, zatvoriše se granice između Srbije i Hrvatske, ona osta u Beogradu, ja u Erdeviku, gde sam i rođena, kod babe i tetke po ocu, koja je takođe došla iz Amerike i slabo govorila srpski. Te dve žene su se strahovito svađale, a ja sam živela u tome i u čežnji za majkom. Zbog njih dve, bake i tetke, nikada nisam naučila engleski - ispričala je Mira Banjac.

U Novom Sadu završila je Pozorišnu školu u prvoj generaciji, u klasi Jurija Rakitina. Igrala je u Srpskom narodnom pozorištu, a 1970. prešla je u Atelje 212, gde je sa Zoranom Radmilovićem igrala u „Radovanu III“. Među priznanjima koja je dobila su Dobričin prsten, Sterijine nagrade i nagrada „Pavle Vuisić“.

Zbog Marije su je ošišali do glave

Mira Banjac Foto: Printscreen YouTube

U intervjuu za „Politiku“ Mira je govorila i o godinama kada je u Beogradu pozajmljivala novac od zelenaša. Dugovi su je doveli do očaja i, kako je ispričala, tada je razmišljala o samoubistvu. U tom periodu pozvao ju je reditelj Stipe Delić i ponudio joj glavnu ulogu.

- Jaukala sam beogradskim ulicama, bila sam na ivici da se ubijem. Morala sam da pozajmljujem novac. Prvo sam naišla na zelenaše, koji su uzimali po tri puta više i to je bio rašomon. Jednog dana sam otišla u hotel 'Metropol', naručila kafu, sela da napišem pismo i htela da se bacim dole - rekla je Mira Banjac ranije i dodala:

Mira Banjac sa sinom Branom Foto: Printscreen/RTS

- U jednom trenutku pozvao me je Stipe Delić. Kaže hoće da radim veliku glavnu ulogu. Bila je to čuvena Marija, iz logora, zbog koje su me šišali do glave. Ugovor je bio milionski. Potpišem i vratim sve dugove. To je bio moj mrak, ali i procišcenje. Pola dinara više u životu nisam pozajmila! Da umirem ne bih.

Posle „Vratiće se rode“ telefon joj je bio usijan

Kad je Mira Banjac u februaru 2024. izašla pred novosadsku publiku na premijeri kratkog filma „Još jedan dan“, rediteljskog prvenca Radivoja Bukvića, dočekao ju je dug aplauz. Te večeri govorila je o maramama koje je nosila pred kamerom i na sceni. Jednu od žena po kojoj je publika pamti, Ružicu Sinđelić, igrala je u seriji „Vratiće se rode“.

Mira Banjac u seriji Vratiće se rode Foto: Printscreen/Prva TV

- Sećam se da je posle emitovanja serije „Vratiće se rode“ moj telefon bio usijan. Javljala mi se publika koja se prepoznala u mojoj ulozi Ružice Sinđelić. Te moje marame koje su mi karijeru pronele su bile spoj sa njima. Tajna je u tome što ja obožavam svoju publiku i obratno i to je razlog mog uspeha i dugovećnosti. Ali ne verujem ni da sam najveća, ni da sam najbolja, već da sam dobra i korisna glumica - rekla je za „Blic“.

O tome da li bi, posle svega, poželela da ponovo bude mlada, Mira je jednom prilikom rekla:

- Žena sam koja je zadovoljna u životu i koja voli svoje kasne godine. Verovatno sam jedna među retkima koja se nikada ne bi vratila u svoju mladost. Moja mladost je bila jedna velika zabuna, jedna velika muka, veliko neznanje i patnja. Sve što sam dobila, dobila sam sa zrelošću i ja sam zahvalna svojoj zrelosti.

Video: Ovacije za Miru Banjac na setu