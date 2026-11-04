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Mira Banjac danas slavi 97. rođendan, a isti rođendan će 29. novembra proslaviti njena dugogodišnja prijateljica Renata Ulmanski. Dve glumice rođene su 1929. godine, u razmaku od samo 25 dana. Obe su igrale u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, a godine su provele i u istom beogradskom ansamblu. Renata je u Atelje 212 došla 1968, Mira dve godine kasnije. Kad je govorila o koleginici s kojom je delila pozornicu, Mira je prijateljstvo merila pola veka.

Mira Banjac Foto: Kristian Aranjoš

- Gospođa, zaista, gospođa Renata Ulmanski u mom životu ima crvenim slovima zapisano ime. Vrlo je teško pričati o osobi koja je pola veka moj istinski prijatelj. Godine su učinile da pređemo u jedno ozbiljno prijateljstvo. To prijateljstvo se moralo zaslužiti - rekla je Mira Banjac.

Reditelj se skrivao na tavanu, a Renata je od njega učila glumu

Renata Ulmanski detinjstvo je provela u Sarajevu i Beogradu. Imala je deset godina kada je sa Rodinim pozorištem igrala u „Kineskoj lutki“ na Kolarcu. Tokom Drugog svetskog rata njena porodica pružila je utočište jevrejskom reditelju Eriku Heclu, koji se skrivao na tavanu njihove kuće. Dok je tamo boravio, davao je Renati časove glume. Imala je i posebnu svesku u koju je od 1942. zapisivala beleške o glumi.

Pogledajte u galeriji fotografije Renate Ulamnski:

1/6 Vidi galeriju Renata Ulmanski Foto: Zorana Jevtić, Dragana Udovičić, Promo

U prvoj posleratnoj generaciji završila je Dramski studio pri Narodnom pozorištu u Beogradu, u klasi Mate Miloševića. Već 1947. primljena je u ansambl te kuće. Dve godine kasnije prešla je u Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu, potom u Beogradsko dramsko, a u Ateljeu 212 ostala je do penzionisanja 1989. godine. Jednu od Sterijinih nagrada donela joj je Melanija u Pekićevom komadu „Na ludom belom kamenu“. Za celokupan umetnički rad dobila je i Statuetu „Joakim Vujić“.

Za frajla Julu nagrađena je u Puli, a na platnu je igrala i u 87. godini

Na filmu je debitovala glavnom ženskom ulogom u „Šolaji“ Vojislava Nanovića 1955. godine. Dve godine kasnije stigla je frajla Jula u filmu „Pop Ćira i pop Spira“ Soje Jovanović i Zlatna arena u Puli. Mnogo kasnije vratila se istom delu u televizijskoj adaptaciji, ovog puta kao frau Gabrijela. Televizijska publika pamti je i po „Salašu u Malom ritu“ i „Vagi za tačno merenje“, u kojoj je igrala uz Miju Aleksića.

Renata Ulmanski u filmu Salaš u malom Ritu Foto: Printskrin / You Tube

Među njenim poznim filmskim ulogama je ona u ostvarenju „Ime: Dobrica, prezime: nepoznato“ iz 2016. godine. Danas se retko pojavljuje u javnosti, ali je ove godine bila na dodeli nagrade „Vitomir Bogić“ glumici Bojani Stefanović, koja je potom objavila njihovu zajedničku fotografiju.

Mira ima Dobričin prsten, a u Novom Sadu i tortu sa svojim imenom

Mira Banjac Foto: Printscreen/Youtube/RTS

Mira Banjac rođena je u Erdeviku, školovala se u Novom Sadu, a prvi pozorišni angažman dobila je u Sremskoj Mitrovici. U „Vrućem vetru“ bila je Firgina verenica Mara, u „Balkanskom špijunu“ Danica Čvorović, u „Varljivom letu ’68“ Petrova majka, a u „Ljepoti poroka“ Milada.

Na sceni Ateljea 212 igrala je Katicu uz Zorana Radmilovića u „Radovanu III“, dok su ih televizijski gledaoci zajedno gledali i u „Pričama iz radionice“. U njenoj filmografiji su i „Majstori, majstori!“ i „Sjećaš li se Doli Bel?“. Među priznanjima koja je dobila su Dobričin prsten i nagrada „Pavle Vuisić“.

Video: Srdačan doček filmske ekipe upućen Miri Banjac