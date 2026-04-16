Deca kao nosioci glavnih uloga: „Brundibar“ ostaje na repertoaru Madlenianuma

Nakon izuzetno uspešne premijere, Opera i teatarMadlenianum uvrstio je operu„Brundibar“ Hansa Krasa u svoj repertoar za sezonu2025/2026. Predstava će biti izvedena28. aprila i 26. maja, uvečernjem terminu od 19.30 časova.

„Brundibar“ prati Anicu i Jovicu, dvoje dece koja pokušavaju da zarade novac za mleko bolesnoj majci, ali ih na gradskom trgu potiskuje ulični verglaš Brundibar , ne zato što je u pravu, već zato što je glasniji i bezobzirniji, dok odrasli na nepravdu ćute.

Preokret nastaje tek u trenutku kada se deca udruže i zajedničkim glasom pokažu da nisu sami. Zato je „Brundibar“ priča o hrabrosti i solidarnosti, ali i o savesti zajednice, o tome kako nepravda opstaje kada se ćuti, a kako se red i pravda grade tek kada ljudi preuzmu odgovornost jedni za druge. Razumljiva je i deci i odraslima, jer govori o svetu kakav svi prepoznajemo.

Jasna režija, upečatljivi kostimi, sigurna gluma i muzičko izvođenje čine ovu predstavuzaokruženim večernjim opernim događajem, koji se obraća različitim generacijama publike. Upravo zato opera se igra u redovnom večernjem terminu, ali je istovremenoprimerena i za organizovane dolaske škola, kao prilika da učenici operu dožive u realnom kulturnom i institucionalnom okruženju, zajedno sa odraslom publikom. Trajanje predstave, jednog školskog časa, omogućava koncentrisano i snažno umetničko iskustvo bez pojednostavljivanja sadržaja.

Opera „Brundibar“ realizovana je ukoprodukciji Opere i teatra Madlenianum i organizacije Music Art Project, u okviru programa„Muzika nade“, koji već deset godina kroz kolektivno muziciranje razvija rad sa decom i mladima širom Srbije. Više informacija o programu dostupno je nawww.muzikanade.rs.

