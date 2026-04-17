Dragana Kosjerina i Kristina Radenković ostaju bez emisija koje su godinama vodile: Tri formata se skidaju sa RTS, a ovo je razlog
Jesenja televizijska šema na svakoj televizij uvek donosi uzbuđenje, nove naslove i osveženje programa, ali i neizbežne rastanke sa formatima na koje se publika godinama unazad navikla. Publika za njih možda čuje tek tokom leta ali su neke odluke već donešene. Kako saznajemo, Radio-televizija Srbije (RTS) priprema značajne rezove u svom Zabavnom programu. Sa Prvog programa Javnog servisa Srbije biće skinute tri emisije, koje su godinama bile deo naših života i omiljene kulinarski šou sa poznatima "Na večeri kod", kao i popularni kvizovi "Ja volim Srbiju" i "Stigni me ako znaš".
Vladimir Kecmanović otišao sa RTS
Televizijsko tržište zahteva stalne inovacije, te se pretpostavlja da RTS ovim potezom oslobađa prostor i resurse za potpuno nove projekte koji bi trebalo da privuku i mlađu publiku. Stvari će biti mnogo jasnije nakon današnje sednice Upravog odbora RTS. Kurir je juče objavio da je ostavku na mesto glavnog i odgovornog urednika Kulturno-umetničkog programa RTS podneo Vladimir Kecmanović. On odlazi s ove funkcije na lični zahtev. Dok čekamo da vidimo ko će biiti njegov naslednik i šta će novo zauzeti udarne termine, pravo je vreme da se podsetimo zašto smo ove emisije voleli.
Kraj jedne epohe za "Ja volim Srbiju"
Možda i najveći šok za ljubitelje televizijske zabave predstavlja ukidanje emisije "Ja volim Srbiju". Ovaj licencni format je godinama bio sinonim za opušteno nedeljno veče. Kroz igru, pesmu i smeh, publika je obnavljala i usvajala znanja o istoriji, geografiji, sportu i kulturi naše zemlje. Emisiju je krasila fantastična energija, a zaštitni znak bili su kapiteni plavog i crvenog tima - dr Nele Karajlić i Nenad Okanović, čija je duhovita rivalska dinamika davala poseban šarm ovom kvizu. Uz šarmantnu voditeljku Draganu Kosjerinu i bend koji je uživo svirao, gledaoci su imali osećaj da prisustvuju velikoj nacionalnoj žurci na kojoj poznate ličnosti testiraju svoje opšte znanje.
Kviz koji se gledao zbog Kristine Radenković
Pored tradicionalnijih formata, RTS se oprašta i od inovativnog i dinamičnog kviza "Stigni me ako znaš". Vođen sigurnom rukom harizmatične Kristine Radenković, ovaj format je doneo pravo osveženje spajanjem klasične provere znanja sa mehanikom društvene igre na ogromnoj studijskoj tabli u obliku kvadrata. Pravila su bila jednostavna, ali neverovatno napeta: četiri takmičara su tačnim odgovorima išla napred, sa ciljem da sustignu i eliminišu protivnika ispred sebe, preuzimajući mu tom prilikom sav osvojeni novac. Brzina razmišljanja, taktika i nepredvidivost činili su da sekunde za odgovore prolaze u dahu. Kristini ostaje "Slagalica" i mesto urednice emisije "Jedan dan".
Kad zvezde kuvaju za viši cilj
Treća emisija koja će verovatno od jeseni postati deo televizijske arhive je "Na večeri kod". Ovaj kulinarsko-zabavni šou imao je specifičnu, toplu notu jer je u fokus stavljao humanitarnost, gostoprimstvo i veštinu javnih ličnosti za šporetom. Šest poznatih osoba, podeljenih u dva tima (Biber i So), naizmenično su otvarali vrata svojih domova kuvajući jedni za druge. Kroz neformalno druženje, brojne anegdote i ocenjivanje jela, publika je mogla da upozna svoje idole iz potpuno drugačijeg, intimnijeg ugla. Ipak, glavni adut ovog formata bio je njegov humanitarni karakter - nagrada od milion dinara, koju je obezbeđivao pobednički tim, uvek je išla u prave ruke, institucijama i pojedincima kojima je pomoć bila najpotrebnija.
