Slušaj vest

U okviru ovogodišnje selekcije Beldocs festivala izdvajaju se ostvarenja koja povezuje zajednički fokus na biografske narative i muziku kao prostor ličnog i kolektivnog identiteta. Kroz portrete umetnika, autora i kulturnih fenomena, ovi filmovi osvetljavaju živote oblikovane stvaralaštvom, ali i društvenim i istorijskim okolnostima u kojima ono nastaje.

Krećući se između ličnih priča i šireg kulturnog okvira, ovi filmovi biografiju ne tretiraju kao linearnu rekonstrukciju života, već kao prostor u kojem se prelamaju umetnost, vreme i društvene okolnosti.

Foto: Beldoks

Od Koenovih dana u Montrealu, zabeleženih u duhu direct cinema poetike, gde aktivno učestvuje u oblikovanju sopstvenog filmskog identiteta, preko intimnog i subjektivnog uvida u kreativni proces Marka Džejkobsa i dinamiku savremene modne scene, do slojevitog promišljanja identiteta Kim Novak kroz odnos sa Hičkokovim filmom, ovi dokumentarci istražuju kako se umetnički izraz i javna slika formiraju u dijalogu sa ličnim iskustvom i vremenom u kojem nastaju.

U okviru In Memoriam programa, publika Beldocs-a će imati priliku da pogleda dokumentarac Robert Vilson i GRAĐANSKI ratovi, film Hauarda Bruknera, koji prati stvaralački proces jednog od ključnih avangardnih pozorišnih autora kroz njegov pokušaj da realizuje ambicioznu operu za Olimpijske igre 1984. godine.

Foto: Beldoks

Goranka, film Borisa Miljkovića, donosi intiman portret fotografkinje Goranke Matić kroz razgovore i arhivski materijal. U središtu je njen glas, koji oblikuje ličnu i profesionalnu priču, ali i širi kontekst vremena koje je beležila, pretvarajući film u svedočanstvo jedne epohe.

Još jedan portret umetnika sa ovih prostora je i Film do usijanja – Boro Drašković, autora Darka Bajića i Siniše Cvetića, posvećen je jednom od najznačajnijih reditelja domaće kinematografije.

Amilkar, film Migela Ika, donosi formalno inovativan portret revolucionara Amilkára Kabrala, jedne od ključnih figura antikolonijalne borbe u Africi. Kombinujući arhivu, lične zapise i elemente imaginarnog dnevnika, film gradi fragmentarnu i vizuelno snažnu refleksiju o politici, identitetu i borbi za slobodu.

Foto: Beldoks

Elroj protiv Los Anđelesa, film Frančeska Cipela, vodi u mračni svet pisca Džejmsa Elroja, gde se lična istorija prepliće sa mitologijom Los Anđelesa. Kroz intervjue i arhivske materijale, film istražuje grad kao izvor trauma i inspiracije, ali i kao ključ za razumevanje njegovog književnog univerzuma.

Kao što je i navedeno, ovogodišnju selekciju BELDOCS festivala čine i filmovi koji kroz zvuk, scenu i kulturne pokrete istražuju muziku kao prostor ličnog izraza, kolektivnog iskustva i društvenih promena.

Dinastija flamenka, film Santija Aguada i Rubena Atlasa, donosi intiman portret Farukita, naslednika jedne od najznačajnijih flamenko porodica. Fantastično snimljen ogled o igri i nasleđu.

Keltska utopija, film Denisa Harvija i Larsa Lovena (Dennis Harvey, Lars Lovén), prati savremenu irsku muzičku scenu kroz novu generaciju umetnika koji reinterpretiraju folk tradiciju. Film otvara pitanja identiteta i kolonijalnog nasleđa, pozicionirajući muziku kao prostor društvene refleksije.

Pank pod komunističkim režimom (Punk under Communist Regime), film Andreja Košaka, donosi arhivski bogat prikaz ljubljanske pank scene kasnih sedamdesetih i ranih osamdesetih. Fokusiran na mlade bendove, film osvetljava pank kao izraz generacijskog bunta i kulturnog otpora unutar socijalističkog sistema.

Foto: Beldoks

Srce kuca dva dva, film Ivana Mandića, bavi se diskografskom kućom „Diskos“ i njenim uticajem na muzičku i društvenu scenu. Kroz odnos muzike i politike, film otvara pitanje kulturnih vrednosti i granica između popularnog i osporavanog ukusa.

Više o ovim, ali i drugim filmovima koji će biti prikazani na 19. Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma BELDOCS saznajte na sajtu festivala: www.beldocs.rs

Festival se održava od 20. do 26. maja u Beogradu. Aktuelnosti tokom festivala možete pratiti putem zvaničnih Instagram i Facebook stranica. Ulaznice za projekcije će biti u prodaji na sajtu festivala krajem aprila.

O Beldocsu

Beldocs je osnovan 2008. godine i danas predstavlja jedan od vodećih međunarodnih festivala dokumentarnog filma u regionu. Tokom sedam dana, na više lokacija u Beogradu, publika ima priliku da vidi više od 100 premijernih filmova u okviru brojnih programskih celina. Festival dodeljuje više nagrada za najbolja ostvarenja, dok kroz Beldocs Industry platformu aktivno podržava razvoj novih projekata.

Beldocs svake godine okuplja veliki broj međunarodnih filmskih profesionalaca – autora, producenata i predstavnika relevantnih evropskih i svetskih institucija i kompanija, čime doprinosi razvoju i vidljivosti dokumentarnog filma u regionu.

Za više informacija posetite www.beldocs.rs, kao i naše kanale na društvenim mrežama: Instagram, Facebook, YouTube i X.

(Kurir.rs)

