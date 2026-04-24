Muzički i biografski dokumntarni filmovi na 19. Beldoksu!
U okviru ovogodišnje selekcije Beldocs festivala izdvajaju se ostvarenja koja povezuje zajednički fokus na biografske narative i muziku kao prostor ličnog i kolektivnog identiteta. Kroz portrete umetnika, autora i kulturnih fenomena, ovi filmovi osvetljavaju živote oblikovane stvaralaštvom, ali i društvenim i istorijskim okolnostima u kojima ono nastaje.
Krećući se između ličnih priča i šireg kulturnog okvira, ovi filmovi biografiju ne tretiraju kao linearnu rekonstrukciju života, već kao prostor u kojem se prelamaju umetnost, vreme i društvene okolnosti.
Od Koenovih dana u Montrealu, zabeleženih u duhu direct cinema poetike, gde aktivno učestvuje u oblikovanju sopstvenog filmskog identiteta, preko intimnog i subjektivnog uvida u kreativni proces Marka Džejkobsa i dinamiku savremene modne scene, do slojevitog promišljanja identiteta Kim Novak kroz odnos sa Hičkokovim filmom, ovi dokumentarci istražuju kako se umetnički izraz i javna slika formiraju u dijalogu sa ličnim iskustvom i vremenom u kojem nastaju.
U okviru In Memoriam programa, publika Beldocs-a će imati priliku da pogleda dokumentarac Robert Vilson i GRAĐANSKI ratovi, film Hauarda Bruknera, koji prati stvaralački proces jednog od ključnih avangardnih pozorišnih autora kroz njegov pokušaj da realizuje ambicioznu operu za Olimpijske igre 1984. godine.
Goranka, film Borisa Miljkovića, donosi intiman portret fotografkinje Goranke Matić kroz razgovore i arhivski materijal. U središtu je njen glas, koji oblikuje ličnu i profesionalnu priču, ali i širi kontekst vremena koje je beležila, pretvarajući film u svedočanstvo jedne epohe.
Još jedan portret umetnika sa ovih prostora je i Film do usijanja – Boro Drašković, autora Darka Bajića i Siniše Cvetića, posvećen je jednom od najznačajnijih reditelja domaće kinematografije.
Amilkar, film Migela Ika, donosi formalno inovativan portret revolucionara Amilkára Kabrala, jedne od ključnih figura antikolonijalne borbe u Africi. Kombinujući arhivu, lične zapise i elemente imaginarnog dnevnika, film gradi fragmentarnu i vizuelno snažnu refleksiju o politici, identitetu i borbi za slobodu.
Elroj protiv Los Anđelesa, film Frančeska Cipela, vodi u mračni svet pisca Džejmsa Elroja, gde se lična istorija prepliće sa mitologijom Los Anđelesa. Kroz intervjue i arhivske materijale, film istražuje grad kao izvor trauma i inspiracije, ali i kao ključ za razumevanje njegovog književnog univerzuma.
Kao što je i navedeno, ovogodišnju selekciju BELDOCS festivala čine i filmovi koji kroz zvuk, scenu i kulturne pokrete istražuju muziku kao prostor ličnog izraza, kolektivnog iskustva i društvenih promena.
Dinastija flamenka, film Santija Aguada i Rubena Atlasa, donosi intiman portret Farukita, naslednika jedne od najznačajnijih flamenko porodica. Fantastično snimljen ogled o igri i nasleđu.
Keltska utopija, film Denisa Harvija i Larsa Lovena (Dennis Harvey, Lars Lovén), prati savremenu irsku muzičku scenu kroz novu generaciju umetnika koji reinterpretiraju folk tradiciju. Film otvara pitanja identiteta i kolonijalnog nasleđa, pozicionirajući muziku kao prostor društvene refleksije.
Pank pod komunističkim režimom (Punk under Communist Regime), film Andreja Košaka, donosi arhivski bogat prikaz ljubljanske pank scene kasnih sedamdesetih i ranih osamdesetih. Fokusiran na mlade bendove, film osvetljava pank kao izraz generacijskog bunta i kulturnog otpora unutar socijalističkog sistema.
Srce kuca dva dva, film Ivana Mandića, bavi se diskografskom kućom „Diskos“ i njenim uticajem na muzičku i društvenu scenu. Kroz odnos muzike i politike, film otvara pitanje kulturnih vrednosti i granica između popularnog i osporavanog ukusa.
Više o ovim, ali i drugim filmovima koji će biti prikazani na 19. Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma BELDOCS saznajte na sajtu festivala: www.beldocs.rs
Festival se održava od 20. do 26. maja u Beogradu.
Beldocs je osnovan 2008. godine i danas predstavlja jedan od vodećih međunarodnih festivala dokumentarnog filma u regionu. Tokom sedam dana, na više lokacija u Beogradu, publika ima priliku da vidi više od 100 premijernih filmova u okviru brojnih programskih celina. Festival dodeljuje više nagrada za najbolja ostvarenja, dok kroz Beldocs Industry platformu aktivno podržava razvoj novih projekata.
