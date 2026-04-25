Uglavnom se trudim da se držim podalje od galame na internetu, ma zbog čega bila. Mediji su takvi da zarada zavisi od privlačenja pažnje, važniji je klik na naslov koji nema veze s vešću, nego sama vest. U takvim uslovima ljudi od uticaja, da ne kažem influenseri, mogu nametnuti kampanju, pozitivnu ili negativnu.

Naravno, primetio sam zgražavanje i podsmeh upućene novoj seriji iz univerzuma "Zvezdanih staza" - "Akademija Zvezdane flote". Odlučio sam da pokušam da je pogledam čim se prašina malo slegne, što je potrajalo sumnjivo dugo, a pritom sve na šta sam makar bacio pogled izgledalo je neobično odbojno.

Onda su počeli da isplivavaju rezultati gledanosti i bili su katastrofalni. Naravno, morao je biti ispoštovan moderni "igrokaz". Autori serije optuživali su toksične zajednice na internetu, što je izazvalo još veći podsmeh i proročanstva da su ovom serijom čitave "Zvezdane staze", ako ne baš sahranjene, a onda bar toliko oštećene da će morati da prođe neko vreme dok ne postane jasno kuda bi ova uticajna franšiza mogla ići dalje i kome bi se obraćala.

Moram priznati da nikad nisam bio bogzna kakav "Treki" (ljubitelj "Zvezdanih staza") i moj poslednji ozbiljan kontakt završio se sa serijom "Duboki svemir 9" i ona tri dugometražna filma. Primećujem da kritičari sad upiru prstom u kreatora Aleksa Kercmana, koji je franšizu preuzeo počev od "Čudnih novih svetova", koji su imali tri sezone i sad su još dve spremne. "Akademija Zvezdane flote" ima dve sezone, a emitovana je jedna koja naprosto nema publiku. Brzo je nestala čak i sa interne "Paramauntove" top-liste, a na neke šire nije mogla ni da priviri.

Nije baš najjasnije zašto je serija "Akademija Zvezdane flote" dobila sredstva za drugu sezonu pre nego što je bila prepuštena reakcijama publike. Sada je "Paramaunt" u nesrećnoj situaciji iz koje nema lakog izlaza - snimanje druge sezone završeno je pre dva meseca, a seriju niko ne želi da gleda. Osim da bi se sprdao s njom. Dakle, ili će udahnuti duboko, završiti je i pustiti na striming, pa šta bude, ili će je ukinuti odmah u vrlo neobičnom trenutku i uštedeti na postprodukciji.

Veliki deo povike na ovu seriju zasnovan je na stavu da je u njoj previše sad omražene "vouk" ideologije. Priznajem, nisam izdržao da pogledam sve epizode, ali ovo što sam video ukazalo mi je da ta kritika nije sasvim bezrazložna. Ali opet, nije baš ni presudna, evo mogu nabrojati nekoliko odličnih filmova koji nose iste te vrednosti. "Vouk" ne mora značiti loše delo.

Međutim, Aleks Kercman je odabrao da serija izgleda kao niz skečeva osmišljenih ograničenim sredstvima neke NVO u kakvom malom pozorištu. Problem je prvenstveno što ostaje utisak da su ideološke poruke bile na prvom mestu, a bukvalno sve ostalo... I ovim mislim baš baš sve ostalo - scenario, dijalozi, likovi, svet, dizajn, ma sve živo bilo je od drugorazrednog značaja pri osmišljavanju serije.

"Akademija Zvezdane flote" izgleda mučno veštački, teška je za gledanje. Svi ti likovi, i da dozvolimo mogućnost da je toliko daleko u budućnosti inkluzivnost imperativna, dosadni su u svojoj predvidljivosti i izveštačenosti. Humor je jeziv; razmišljao sam da navedem nekoliko najupečatljivijih primera, ali oni su toliko loši da bi delovalo kao da nešto nisam dobro razumeo. Ko želi, može da proveri. Očigledno je da tu postoji generacijsko nerazumevanje jer autori serije ne razumeju ili ih prosto ne zanima ko im je tačno ciljna grupa, kamoli kakav im je humor privlačan. A pritom serija ima neki čudan izgled, a time ne mislim na njeno preterano šarenilo, nego na kadriranje.

Čuo sam mišljenje da su scene osmišljene tako da je od njih lako praviti klipove za Tiktok, zbog, jelte, mladih kojima je namenjena i koje nije privukla. Možda i jeste tako, ali nekome ko seriju gleda kao delo za ekran televizora, ta Tiktok estetika na svu muku donosi samo dodatne neprijatnosti.

