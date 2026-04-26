U istinskom duhu očuvanja narodne tradicije, uz igru i pesmu, uspešno je održan koncert "Jednim mostom do srca Beograda". Ovaj kulturni događaj još jednom je potvrdio da su umetnost najlepši most koji spaja ljude i gradove, a organizovali su ga JP "Beogradska tvrđava" i KUD "Most" iz Bratunca.

Uspešno predstavili Bratunac u Beogradu Foto: Kurir/TO Bratunac

Mladi folkloraši iz Republike Srpske priredili su juče posetiocima Kalemegdana program za pamćenje, a brojni turisti, posebno inostrani, prateći nastup s posebnom pažnjom ovekovečili su lepotu koraka i nošnji telefonima i foto-aparatima.

Natup je privukao brojnu publiku Foto: Kurir/TO Bratunac

Kao gosti na platou ispod Pobednika zaigrali su i članovi KUD Mladost iz Nove Pazove, dok je ljubovijska Pevačka grupa KUD Azbukovica pronela vokalnim izvedbama duh starih vremena i izazvala snažne emocije kod publike.

Kolo ispod simbola Beograda Foto: Kurir/TO Bratunac

Osim bogatog muzičko-scenskog prikaza srpske tradicije, događaj je imao i promotivni karakter. Raznovrsnu ponudu priobalja Drine uspešno je predstavila Turistička organizacija opštine Bratunac, dok je Poljoprivredno gazdinstvo "Nešković" približilo ukuse i mirise autentičnih domaćih proizvoda tog kraja.