Hajduk u Njujorku: Najgledaniji srpski film krenuo u pohod na Ameriku, a sprema se i nastavak
Najgledaniji srpski film poslednjih godina "Hajduk u Beogradu"trenutno je na turneji po Americi. S filmom u SAD stigli su specijalni gosti, režiser filma Milan Todorović, glavni glumac Todor Jovanović i producentkinja Anabela Lacko, koji će posle svake projekcije odgovarati na pitanja gledalaca (Q&A).
U galeriji pogledajte fotografije filmske ekipe iz Njujorka:
Našoj ekipi poslali su fotografije iz Njujorka, a danas su bili Vašingtonu, zatim putuju u Majami (28. april), Detroit (30. april), Indijanu (Šervil, 2. maj), Milvoki (3. maj), San Diego (8 i 9. maj) i Los Anđeles (10. maj). Ekipa je u Velikoj jabuci obišla čuvene lokacije na kojima su snimani mnogi kultni filmovi. Kruna turneje biće 1 i 2. maja, kad će gostovati u Čikagu (Pikvick teatar). Film ima varijante sa srpskim i engleskim titlom, tako da će deca iz američke dijaspore koja slabije govore srpsk jezik moći da ga razumeju.
Dečak sa sela
"Hajduk u Beogradu" je prva ekranizacija jedne od najčitanijih dečjih knjiga kod nas, nastale iz pera pisca Gradimira Stojkovića. Na veliko platno stigla je priča o dogodovštinama Gligorija Pecikoze Hajduka, dečaka koji iz malog sela dolazi u Beograd i tu, u novoj školi, počinje da širi svoj kodeks časti i vrednosti. Usput nailazi i na brojne novine, probleme, ali otkriva da postoji neverovatna sila koja se odjednom pojavljuje i menja sve: ljubav.
U galeriji pogledajte kako je bila na premijeri u Beogradu:
Pored čuvenog razreda VIII/5, opisanog u knjizi, a čije su đake ovekovečili mladi talenti - Todor Jovanović, Sofia Trifunović, Andrej Kostjukov i drugi, u ulogama su se našli i profesionalni glumci naše javne scene Vojin Ćetković, Nikola Kojo, Jelica Sretenović, Danica Maksimović, Sloboda Mićalović, Dragan Mićanović, Predrag Bjelac, koji su pokazali vidno oduševljenje za film reditelja Milana Todorovića.
- Hajduk je praktično domaći Hari Poter, kad je reč o popularnosti. Velika je odgovornost raditi filmsku adaptaciju jednog ovoliko poznatog romana, ali i velika čast. O ovome sam maštao još otkad sam bio klinac, kad sam prvi put čitao "Hajduka" i kad sam saznao da je pisac živeo u mojoj ulici u Pančevu. Gradimir Stojković je rekao da je "Hajduka" pisao tako da svako dete može da zamisli sebe u toj ulozi, pa sam ja dosta lično pristupio kreiranju filmskog lika i nadam se da će publika biti zadovoljna, jer je ovo film od velikog ljubitelja knjige za ljubitelje knjige, ali i šire... Uveren sam da će film biti prijemčiv i roditeljima koji su odrastali tokom osamdesetih i njihovoj deci, kao i da će im gledanje biti jedno porodično iskustvo - ovo je za Kurir kazao reditelj tokom snimanja.
Trenutno se piše i nastavak "Hajduk protiv vetrenjača", što je Milanova omiljena knjiga.
- Žao mi je što Gradimir nije dočekao premijeru. Međutim, bio mi je najveća podrška u stvaranju ovog filma, jer sam hteo hiljadu puta da odustanem. Pomogao mi je u izboru svakog glumca. Drago mi je što smo se dogovorili ko će biti ti njegovi likovi - zaključio je reditelj.
Muke gimnazijalca
"Hajduk protiv vetrenjača" četvrti je deo kultnih priča o odrastanju, uklapanju i nedoumicama mladih. Glavni junak ide u drugi razred gimnazije i neprestano se sukobljava s razrednim starešinom, koga zovu Fric. Situacija se pogoršava kad sazna da mu otac odlazi u inostranstvo da radi. A do eksplozije će doći kad se pojave nov nastavnik i zloglasna braća Vranić! Ovo je uzbudljiv roman o sazrevanju i borbi za pravdu, koja nema uvek lice koje bismo očekivali.
Bonus video: Mlade zvezda Vera Ćetković