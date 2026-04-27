Slušaj vest

Radio-televizija Srbije sprema mnoga iznenađenja, a jedno od njih je više programa za decu. Na male ekrane, kako su najavili, dolazi i "Mala slagalica", edukativno-zabavni format namenjen najmlađima, inspirisan najdugovečnijim i najgledanijim kvizom u istoriji Srbije - "Slagalicom". Ovaj format ima za cilj da putem igre podstakne znanje, logiku i radoznalost kod dece. Kristina Radenković, kako smo saznali, pomaže da se emisija postavi na noge, a u intervjuu za Kurir ranije je objasnila kako izgleda obuka da biste postali voditeljka kviza.

U galeriji pogledajte transformacije Kristine Radenković:

1/11 Vidi galeriju Kristina Radenković nekada Foto: Printscreen/Youtube/RTS, Printscreen YouTube



- Tri meseca traje obuka. Međutim, moja je trajala jedan dan. Pogledala sam kako se snima kviz, a sutra mi je javljeno da vodim emisiju od naredne nedelje. Danijela Pantić je tada dala otkaz. Od stresa mi se ukočio vrat. Nisam očekivala da imam samo četiri dana se spremim za prvo snimanje. Verovatno ljudima taj naš posao deluje lako, ali nije lagan. Morate znati sva pravila i jedina ste veza s režijom. Nema prekidanja igara - izjavila je Radenkovićeva.

Tvorac kviza Nikola Nešković Foto: Tamara Trajković, Ana Paunković

Davnog 22. novembra 1993. godine emitovana je prva epizoda kviza "Muzička slagalica" na RTS, a njen kreator je Nikola Nešković.

- "Slagalica" je lepo ušla u naše domove i tu joj je dobro. Drago mi je da ide i dalje. U Srbiji sve što je lepo kratko traje, a to nije slučaj s njom. Ona je tu već 30 godina. U planu je bilo da radi samo jedan ciklus - kaže za Kurir Nešković. Kviz "Slagalica" je pokrenut na zahtev Milorada Vučelića, nekadašnjeg generalnog direktora RTS.

Foto: Petar Aleksić

- Pozvao me je: "Morate da napravite kviz." Tehnički direktor Jovan Valčić angažovao je grupu studenata završne godine Elektrotehničkog fakulteta kao programere. Kad smo tražili kompjutere, rekli su: "Ali mi ih nemamo." Otišli smo da ih nabavimo privatno. Dobili smo model "286". E, onda smo videli da za svakog takmičara moramo da imamo kompjuter, pa još jedan za sve informacije, pa... Tada je to bila "Muzička slagalica", tako se zvao kviz. Bile su nacrtane stepenice kroz studio, kao klavijatura - bele i crne dirke, i trebalo je da sve sviraju dok se po njima krećemo. Brzo smo shvatili da je to tehnički neizvodljivo i odustali. Zbog toga smo napravili da svaki segment bude jedna mala igra. Ja sam prvih hiljadu emisija vodio s Draganom Milićević. Kroz kviz je prošlo 17 voditeljki i pet voditelja, koliko se ja sećam. Ivan Bauer je danas i ambasador - objasnio je naš sagovornik i autor "Mozaika" na Kurir televiziji.

Foto: Privatna Arhiva

Kviz sada vode četiri voditeljke - Kristina Radenković, Marija Veljković, Milica Gacin i Jelena Simić.

Ko je Skočko i zašto nosi naočare

Zaštitno lice "Slagalice" je maskota Skočko.

- Retko ko zna zašto on nosi naočare. Skočko je po meni pravljen. Želeo sam da liči na mene - otkrio je kreator ovog kviza.

