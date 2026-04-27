Glumica Anđelka Stević Žugić gostovala je u emisiji "Nedjeljom u 2" na HRT-u, gde je između ostalog otkrila i nepoznate detalje iz karijere i života.

U intervjuu se posebno osvrnula na čuvenu seriju "Andrija i Anđelka", koja je obeležila njenu karijeru, ali i život.

Nakon završetka "Andrije i Anđelke" sam završila u krevetu

Anđelka Stević Žugić ističe kako joj je rad na seriji '"Andrija i Anđelka" bio jedno od najvažnijih iskustava u karijeri. Iako je ekipa bila mala, radili su intenzivno i razvili snažnu povezanost, zbog čega snimanje opisuje kao posebno životno iskustvo.

S Andrijom Miloševićem upoznala se na audiciji, ali su odmah uspostavili dobru saradnju.

Odmah smo "kliknuli", kaže, dodajući da je upravo ta hemija bila ključ uspeha serije. Opisuje ga kao nesebičnog partnera koji nosi energiju projekta, ali i kao osobu koja zna da povuče celu ekipu napred. Za njega kaže: "On je lokomotiva, a ja sam često bila ta koja smiruje situaciju", kaže, te dodaje:

"Toliko smo bili zajedno da je snimanje postalo prirodno stanje, a povratak u svakodnevni život bio je težak.Nakon završetka snimanja sam se razbolela i završila u krevetu", otkriva.

Na setu je često bilo smeha, pa je razvila veštinu da ga kontroliše tokom snimanja, naročito jer su scene snimane u kontinuitetu. Najvažnija lekcija koju je ponela iz tog iskustva jeste da humor treba shvatati ozbiljno, te da u komediji nema kompromisa – ključ je u iskrenosti i autentičnosti.

"Divim se muškarcima jer znaju da ostanu zaigrani"

Ističe kako se divi muškarcima zbog njihove sposobnosti da zadrže razigranost i spontanost i u odraslom dobu. Smatra da žene često preuzimaju previše odgovornosti i da bi trebalo da budu opuštenije i više uživaju u svakodnevnim situacijama.

Navodi kako društvo od žena očekuje da budu organizatorke i oslonac porodice, što može da stvori dodatni pritisak. Ipak, veruje da bi više igre i manje ozbiljnosti donelo ravnotežu. Govoreći o odnosima, ističe da razlike između muškaraca i žena postoje, ali da upravo one čine odnose zanimljivim. U profesionalnom smislu, kaže da joj je najvažnije da radi s dobrim ljudima i kvalitetnim glumcima, bez obzira na pol.

Na kritike vezane za svoju ulogu u seriji "Andrija i Anđelka" odgovara kako nije moguće zadovoljiti sve gledaoce, te da takve reakcije ne smatra presudnim.

Video: Anđelku muž ne ispušta - ljube se i igraju na koncertu Jakova Jozinovića