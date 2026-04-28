Slušaj vest

Glumica Anđelka Stević Žugić, koja je domaćoj publici poznata i kao Anđelka Prpić, stekla je ogromnu popularnost zahvaljujući hit seriji "Andrija i Anđelka“, ali kako se navodi, upravo joj je ta uloga donela i neočekivane izazove nakon završetka snimanja.

Iako je publika godinama uživala u njenoj ulozi, sama glumica priznala je da joj povratak u svakodnevni život nije bio nimalo lak.

Uloga koja je obeležila karijeru

Anđelka Prpić i Andrija Milošević u seriji Andrija i Anđelka Foto: Printscreen

Serija "Andrija i Anđelka“ bila je jedan od najvećih televizijskih hitova u regionu. Nastala je po svetski poznatom formatu "Un gars, une fille“, koji je doživeo adaptacije u više od 25 zemalja.

U domaćoj verziji, adaptaciju potpisuje Vuk Ršumović, dok je režiju radio Marko Manojlović. Serija je snimana 2015. godine, u produkciji kuća Freš i Blek buk.

Anđelka je zajedno sa Andrijom Miloševićem tumačila par u tridesetim godinama, čiji su svakodnevni odnosi, svađe i pomirenja postali bliski velikom broju gledalaca.

"Nisam mogla da se vratim u normalu“

Kako prenose mediji, Anđelka je nakon završetka serije otvoreno govorila o tome koliko ju je ova uloga obeležila.

"Toliko smo bili zajedno da je snimanje postalo prirodno stanje, a povratak u svakodnevni život bio je težak.Nakon završetka snimanja sam se razbolela i završila u krevetu", otkriva.

Serija bila popularna i u regionu

Popularnost ove komedije nije ostala ograničena samo na Srbiju. Serija je čak pet puta prikazivana u Hrvatskoj, što dovoljno govori o tome koliko su likovi Andrije i Anđelke bili bliski i publici van granica Srbije.

Ugovor koji ih sprečava da ponovo igraju par

Jedan od najzanimljivijih detalja vezanih za ovu franšizu jeste navodni ugovor po kojem Anđelka Stević Žugić i Andrija Milošević narednih deset godina ne smeju da se zajedno pojavljuju u drugoj seriji ili reklami kao bračni ili ljubavni par.

Razlog za to vezuje se upravo za franšizu "Andrija i Anđelka“, kako bi se zaštitio prepoznatljiv odnos njihovih likova i izbeglo mešanje sa drugim projektima. Ovako strog ugovor je jedan od retkih na domaćoj sceni, a mnogi su rekli da nije fer, budući da njih dvoje važe za jedan od najskladnijih glumačkih tandema. Njihov ugovor je istekao 2025. godine, ali se i dalje nisu pojavili u zajedničkom projektu.

Video: Andrija Milošević priča vic