Slušaj vest

Kultno ostvarenje reditelja Milana Jelića iz 1988. godine, "Špijun na štiklama", ostalo je upamćeno kao jedan od najvećih bioskopskih hitova na prostorima bivše Jugoslavije. Ipak, iza kulisa se krila zanimljiva priča o tome kako je glavni glumac, legendarni Milan Lane Gutović, u početku imao snažan otpor prema ulozi koja će obeležiti njegovu karijeru.

Odbojnost prema štiklama i perici

Radnja ove urnebesne komedije pratila je direktorku izdavačke kuće, koju je igrala neponovljiva Milena Dravić, dok ucenjuje svog saradnika (u tumačenju Laneta Gutovića) da postane žensko. Njegov zadatak bio je da se kao "Narcisa Zec" infiltrira u protivnički tabor u ulozi čistačice, ne bi li se domogao vrednih snimaka svetski poznatog izvođača. Iako je publika bila oduševljena, Gutović je isprva bio veoma skeptičan prema kostimu i transformaciji, prihvativši angažman prvenstveno zbog visoke novčane naknade. Postojale su gradske priče da je ulogu čak i mrzio, mada je kasnije priznao da mu je čitav taj proces vremenom postao drag i zabavan.

Nesrećna sudbina planiranog nastavka

Gotovo trideset godina nakon što je original osvojio srca gledalaca, rodila se ideja o nastavku filma. Producenti su planirali da ponovo okupe Milenu i Laneta, uz gostovanja tadašnjih muzičkih zvezda, baš kao što je to bio slučaj u prvom delu. Gutović je ovog puta bio daleko spremniji za ulogu Narcise, pa je čak i sam osmišljavao detalje novog ženskog kostima. Glumac je u razgovoru za medije tada potvrdio optimistične planove: "Pregovaramo o početku snimanja drugog dela filma "Špijun na štiklama" sa Milenom Dravić. Nadam se da ćemo uspeti da realizujemo tu ideju", izjavio je on svojevremeno.

Kraj jedne ere

Na veliku žalost ljubitelja domaće kinematografije, projekat nikada nije realizovan. Rad na filmu je obustavljen kada je Milena Dravić obolela, a njena smrt 2018. godine definitivno je ugasila nadu o povratku čuvenog dvojca na veliko platno. Tri godine nakon odlaska svoje koleginice, 25. avgusta 2021. godine, preminuo je i sam Milan Lane Gutović, ostavljajući lik Narcise Zec kao dragoceni deo svoje glumačke zaostavštine.

