Raskidi često donose teške emocije, ljutnju i želju za osvetom. Ipak, retko ko ide toliko daleko da bivšem partneru napravi problem koji može da ga košta desetine hiljada evra. Međutim, jedan muškarac je upravo to uradio.

Sve je počelo nakon raskida Amerikanke Dženifer Ficdžerald i njenog bivšeg partnera Brendona Prevoa, sa kojim ima ćerku Zoi.

Tokom njihove veze, početkom 2008. godine, Prevo je kupio polovni ljubičasti „Chevy Monte Carlo“ iz 1999. godine od Dženiferinog ujaka Patrika Ficdžeralda. Automobil je platio svega 600 dolara, novcem koji je dobio kao povraćaj poreza iz 2007. godine.

Iako je Prevo bio glavni vozač automobila, vozilo je bilo registrovano na ime Dženifer Ficdžerald.

Automobil tri godine stajao na aerodromskom parkingu

Kako sačuvati automobil ako nije u garaži Foto: Kurir/T.Ilić

Nakon raskida veze, umesto da nastavi da koristi automobil, Prevo je odlučio da ga jednostavno ostavi.

U novembru 2009. godine odvezao je vozilo na parking kompanije United Airlines na aerodromu O’Hare u Čikagu, gde je radio, i tamo ga ostavio.

Automobil je ostao parkiran na istom mestu skoro tri godine.

Tokom tog perioda vozilo je počelo da dobija kazne. Inspektori su ga označili kao „opasan“ i „zapušten“, a ubrzo su počele da stižu i kazne jer je automobil bio ostavljen na parkingu duže od 30 dana.

Kako je vreme prolazilo, troškovi su rasli – iz dana u dan i iz nedelje u nedelju.

Kazne dostigle čak 105.000 dolara

Kada su gradske vlasti konačno detaljno proverile vozilo, ukupan iznos kazni dostigao je 105.000 dolara.

Pošto je automobil bio registrovan na ime Dženifer Ficdžerald, gradske vlasti su upravo nju smatrale odgovornom za nagomilani dug.

U decembru 2009. godine Ficdžerald je počela da dobija obaveštenja o kaznama. Međutim, nije mogla da pomeri automobil jer se nalazio u obezbeđenom delu aerodromskog parkinga.

Prema sudskim dokumentima, ona i članovi njene porodice više puta su molili Prevoa da ukloni vozilo, ali se to nije dogodilo.

Parking kazna iznosi 3.000 dinara Foto: Ivan Ilić/JKP „Parking servis“

Završila i na listi najvećih dužnika

Zbog nagomilanih kazni Ficdžerald se čak našla na listi „Top 100 neplatiša“ gradskog Odeljenja za prihode. Takođe je upozorena da bi mogla da ostane bez vozačke dozvole.

Na kraju je odlučila da podnese tužbu protiv Brendona Prevoa, kompanije United Airlines i grada Čikaga.

U sudskim dokumentima navela je da nikada nije bila stvarna vlasnica automobila, da nije imala kontrolu nad vozilom kada su kazne izdate i da zbog toga ne može biti odgovorna za nagomilane parking kazne.

Grad Čikago je saopštio da je automobil bio parkiran na parkingu kompanije United Airlines na aerodromu O’Hare, kao i da je Prevo, kao zaposleni sa akreditacijom, imao dozvolu da tamo parkira dok je na poslu.

Prema navodima gradskih vlasti, vozilo je tokom tog perioda povremeno pomerano unutar parkinga, a kazne koje su ostavljane na automobilu ponekad su uklanjane, zbog čega se na vozilu nije stvarala velika gomila papira.

Ficdžerald je tvrdila da je automobil još u novembru 2009. godine trebalo ukloniti i odvući na otpad, umesto da godinama nastavlja da dobija nove kazne.

Nagodba nakon višegodišnjeg sudskog spora

Posle dugog pravnog procesa slučaj je na kraju završen nagodbom.

Grad Čikago pristao je da otpiše oko 92.000 evra kazni, pa je Ficdžerald na kraju ostao dug od oko 4.100 evra.

Prema sporazumu, Brendon Prevo mora da plati početnu ratu od oko 1.470 evra, dok će Ficdžerald ostatak duga otplaćivati mesečno, po oko 72 evra, dok dug ne bude u potpunosti isplaćen.

