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Došao je tiho i ušao u legendu. Ne, ne zove se Dok Holidej i nije brzo potezao pištolje, mada jeste voleo brzinu i opasan život, kao pravi buntovnik, i to onaj bez razloga. Tokom svog kratkog života Džejms Din je snimio samo tri filma, ali njegov uticaj proširio se daleko van granica "fabrike snova" - postao je ikona generacija, simbol slobode, mitski figura i prvi "nerokerski" heroj rokenrola.

Dok je u javnosti održavao "bad boy" imidž zahvaljujući ulogama autsajdera, privatno je Džejms Din bio nešto sasvim drugo. Buntovnik mekog srca. Često je, kažu, menjao raspoloženja i munjevito bi se od tihog i sramežljivog momka transformisao u duhovitog šereta koji je podizao raspoloženje celom društvu. To je bio jedan od njegovih najvećih talenata.

Ipak, studiji su ga, znajući koliko će zaraditi od takve slike, podsticali da igra na kartu kul frajera koji se retko smeje, ne vadi cigaretu iz usta i lomi srca gde god prođe svojim brzim automobilom.

Džejms Din Foto: Sunset Box / Allpix Press / Profimedia

Magnetski privlačan, harizmatičan i potpuno drugačiji od tadašnjih glumaca koji nisu izlazili iz ispeglanih odela, uspeo je da i najobičnije komade odeće – farmerke i belu majicu – pretvori u modni evergrin. Posedovao je "ono nešto", što je privlačilo ljude bez obzira na pol. Nisu mogle da mu odole ni Merilin Monro, Elizabet Tejlor (kada su se upoznali, rekla mu je: "Čudan si... Ali sviđaš mi se"), Natali Vud, navodno ni Marlon Brando. Ali, on nije mogao da preboli gubitak žene koju mnogi i danas smatraju ljubavlju njegovog života.

Večna potraga za ljubavlju

Kada evociramo uspomene na zlatno doba "Ćinećite" i najlepše italijanske filmske zvezde, nekako uvek zaboravimo Ana Mariju Pjeranđeli, ili jednostavno Pjer Anđeli, kako se uglavnom predstavljala. Nije bila bujna kao Sofija Loren ili Đina Lolobriđida, i možda je, ne toliko likom koliko ličnošću, više podsećala na Moniku Viti. Za razliku od većine apeninskih diva koje su igrale na femme fatale kartu, ona je bila smernija, nežnija, blaža, odmerenija, ali jednako talentovana i ništa manje sjajna u veštini slamanja srca.

Džejms Din Foto: Profimedia

Ali, ko je kome slomio srce u ovom slučaju? Ljubavna priča sa Džejmsom Dinom trajala je kratko, baš kao i njihovi životi. U stalnoj potrazi za nečim nedostižnim, mladi glumac srljao je iz afere u aferu, ali lepa Italijanka nežnih crta lica bila je ta "za sva vremena".

Upoznali su se 1954. u studiju "Warner Bros", kada je Džimi Din snimao svoj prvi film "Istočno od raja", a ona "Srebrni putir". "Prelepa je baš takva kakva jeste", rekao je, opčinjen koleginicom, koja nije ostala ravnodušna na njegov šarm. Romansa koja je ubrzo počela ovekovečena je i na mnogim fotografijama, ali – nije bilo suđeno. Glavni kamen spoticanja predstavljala je njena majka, za koju je bila veoma vezana.

Džejms Din Foto: Profimedia

Stroga Italijanka nije se mirila sa činjenicom da se njena ćerka zabavlja s momkom koji nije katolik. Nije joj se dopadao ni njegov način života, stil oblačenja, ljubav prema brzoj vožnji... Din je i sam priznao izabranici da još spreman za brak, a ona se, tragajući za utehom, nedugo nakon raskida verila za pevača Vika Dejmona, za kog se te iste 1954. godine i udala.

Brzina, jedina uteha posle životnog razočarenja

Din je bio šokiran. U želji da se svojim očima uveri da je to istina, na dan venčanja pojavio se ispred crkve. Na motoru. Da, to je bila ona u venčanici, i izgovarala sudbonosno "da" drugom čoveku... Otišao je, tužan i slomljenog srca. Posle kraja najveće ljubavi, utehu je pronalazio u auto trkama.

Džejms Din Foto: Vikipedija

Nije prošlo ni godinu dana kada se, svojim metalik sivim spajder poršeom 550 koji je zvao "Malo kopile", punom brzinom odvezao na put bez povratka. Nije dočekao premijere "Diva" i "Buntovnika bez razloga". Imao je samo 24 godine. Ni četvrt veka. "Živi brzo, umri mlad i budi lep leš"...

Legenda kaže da je kolegi Aleku Ginisu, kojem se pohvalio novom igračkom, srebrni "pauk" delovao nekako zlokobno, i da je rekao Dinu: "Uđeš li u taj auto, bićeš mrtav iduće nedelje u ovo vreme". Bilo je to 23. septembra 1955. godine. Tačno nedelju dana kasnije, 30. septembra, Din je rutom 46 sa svojim mehaničarem Vuterihom krenuo na trke u gradu Salinasu, u Kaliforniji.

Dok su, negde oko 17:45, prilazili mestu Šolejm, u susret im je dolazio ford. Za volanom je sedeo student, koji je u tom trenutku sa glavnog puta skretao u sporednu ulicu ne dajući migavac. Glumac je pokušao da ga izbegne, ali je ford udario u levu stranu poršea. Mehaničar je kao suvozač prošao s prelomom noge, dok je Din slomio vrat. Na mestu. Smrskana čitava leva strana tela. Nije mu bilo pomoći.

Automobil nakon udesa Foto: RR Auction / Ferrari / Profimedia

"Živi kao da ćeš umreti danas..."

Student je imao samo modrice, a tužbu je izbegao verovatno zato što je pri prvoj rekonstrukciji nesreće utvrđeno da je Din vozio oko 120 kilometara na sat. Prema tvrdnjama mehaničara, njegove poslednje reči bile su: "Taj tip mora da uspori. Nemoguće da nas ne vidi."

Džejms Din i Pjer Anđeli Foto: SNAP Photo Library / SNAP / Profimedia

Iz prerane smrti nikao je mit. Postao je legenda. Div, baš kako se zvao jedan od njegova tri filma. Večna holivudska ikona i simbol mladalačkog bunta, svih onih godina kada se ruše velike iluzije i idol generacija koje, iako su tek zakoračile u svet, nisu verovale da iko može da ih razume. Mnogi su se vodili njegovim motom: "Sanjaj kao da ćeš živeti zauvek, živi kao da ćeš umreti danas".

Ni njegova najveća ljubav, Pjer Anđeli, nije dugo poživela. Bilo joj je 39 godina kad je pronađena mrtva u svojoj kući na Beverli Hilsu. Uzrok smrti – kobna doza barbiturata, sedativa koji stvaraju hroničnu zavisnost. Udavala se dva puta, ali je, po sopstvenom priznanju, u životu volela samo jednog čoveka. Bio je to Džejms Din.

(Kurir.rs/Žena)

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