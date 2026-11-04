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Ljubitelji latinoameričkih serija na našim prostorima dobro pamte period krajem devedesetih i početkom dvehiljaditih, kada su telenovele bile među najgledanijim televizijskim sadržajima.

Uz hitove poput "Kasandre", "Rubi" i "Divlje ruže", veliku popularnost stekle su i serije "Marija Bonita", "Vrela krv", "Virhinija", "Prava ljubav", "Izvor" i "Pravo na ljubav".

Jedno ime povezivalo je mnoge od ovih ostvarenja – Adela Norijega, glumica čija je lepota osvojila publiku širom sveta, a čiji je životni put uvek bio zanimljiviji meksičkim medijima nego njena bogata karijera.

Susret u tržnom centru ju je lansirao u zvezde

Adela Norijega je rođena 1969. godine u Meksiku, a detinjstvo su joj obeležili teški porodični gubici.

Kao devojčica je ostala bez oca, pa je njena majka sama podizala nju, sestru Rejnu i brata Alehandra, a ova porodica je ponovo doživela veliki gubitak 1995. godine, kad je preminula Adelina majka.

Glumica je imala svega 12 godina kad ju je jedan modni agent primetio dok je bila u tržnom centru s majkom. Ubrzo je počela da se pojavljuje u reklamama i muzičkim spotovima, a pokazala je veliki talenat i za glumu, koji joj je otvorio vrata televizije još u tinejdžerskim danima.

Prvu glavnu ulogu u telenoveli dobila je 1986. godine, kada je imala samo 16 godina, u seriji "Jesenija", a već naredne godine je zaigrala uz Taliju u ostvarenju "Kinsenjera", koje je Associated Press uvrstio među deset najuticajnijih latinoameričkih telenovela.

Ova serija se bavila problemima s kojima se suočavaju mladi na pragu odraslog doba, uključujući zloupotrebu narkotika, seksualno nasilje, tinejdžersku trudnoću, delinkvenciju, pripadnost bandama i nesigurnost u vezi sa sopstvenim izgledom.

Kako su godine prolazile, Adela je postajala jedno od najpoznatijih lica latinoameričke televizije, a igrala je i u meksikčkim i kolumbijskim serijama i samo njeno ime je bilo najbolja reklama za svaki projekat.

Adela Norijega Foto: printscreen/youtube/ Tvnovelas

Čuvala je privatnost od javnosti

Iako je njena profesionalna biografija bila dobro poznata, o onome što se dešavalo van kamera skoro da se ništa nije znalo.

Retko je u intervjuima pričala o ljubavnom životu, nije javno predstavljala partnere, niti je komentarisala tračeve koji su se pojavljivali u medijima. Ta zatvorenost je, ipak, dodatno podsticala interesovanje javnosti i glasine.

Najviše pažnje je privukla njena navodna romansa s Karlosom Salinasom de Gortarijem, predsednikom Meksika od 1988. do 1994. godine.

Oni su navodno počeli da se viđaju dok je Salinas još bio u braku sa prvom suprugom Sesilijom Okelijom, a navodno je Adela donela na svet njihovog sina, što nikada nije zvanično potvrđeno.

– On je bio očaran njenom lepotom 1988. godine kada ju je video u glavnoj ulozi u jednoj sapunici – ispričao je za medije jedan prijatelj poznate glumice. – Odmah je pozvao producenta i rekao mu da im ugovore susret. Iako je ona odbijala, Karlos je zapretio da će uticati na njenu karijeru.

Salinas je tokom svog političkog mandata bio prilično kontroverzna figura, između ostalog i zbog optužbi za korupciju.

U svakom slučaju, on se posle razvoda od Sesilije 1995. oženio Anom Paulom Đerard, a 2021. godine je dobio špansko državljanstvo i preselio se u Evropu.

Poslednja uloga i iznenadni nestanak iz javnosti

Poslednji put publika je Adelu Norijegu gledala u telenoveli "Vrela krv", u kojoj je tumačila Sofiju Elizondo Aćevedo. Nakon tog projekta se povukla iz glume, a potom je potpuno nestala iz javnog života Meksika.

Kako su pisali tamošnji mediji, glumica danas živi na Floridi, gde vodi miran i povučen život. Pisalo se i da se bavi poslovima vezanim za nekretnine, ali se ništa detaljnije ne zna o njenom životu.

Adel Norijegu Foto: printscreen/youtube/Univision

Zašto se iznenada povukla, nije poznato, ali mnogi veruju da iza svega stoji njena veza s bivšim predsednikom. Jedan Adelin prijatelj je tvrdio da je pomenuti političar uticao na glumičinu karijeru više nego što je moglo da se nasluti, pa i na njen kraj.

– Rekao joj je da mu mora ispuniti sve njegove želje ukoliko se želi da nastavi da se bavi glumom. Nakon što je rodila dete, pobrinuo se da "nestane", zapretio joj je da više nikada ne sme da se pojavi u javnosti. Ne znam čime ju je i kako ucenio, ali uspelo mu je.

Interesovanje za Adelinu sudbinu ponovo je poraslo nakon što je novinarka Šanik Berman u svojoj emisiji ugostila glumicu Paolu Durante, koja je tvrdila da je Norijega bila na "crnoj listi" zbog navodne veze sa nekadašnjim predsednikom.

– Nisu je više puštali da radi, ona je bila "Salinasova" – rekla je Duranteova i na negodovanje ostalih u emisiji insistirala: – Jasno je da je bilo tako, čak ima i decu s njim!

Pre nekoliko godina su se pojavile i glasine da Adela boluje od teške bolesti. Njena sestra Rejna oštro je demantovala tvrdnje da je reč o raku, a istakla je da glumica, ukoliko i ima zdravstvenih problema, nije obolela od tako ozbiljne bolesti.

Kako se povukla iz javnosti i preselila iz Meksika, fanovi glumice danas nemaju priliku kako Adela Norijega izgleda skoro dve decenije po okončanju karijere, ali se pre nekoliko godina pojavila jedna paparaco fotografija s Floride.

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