Slušaj vest

Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena upalatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Murat je otišao u pohod Foto: umut volkan kincir

Sadržaj 109. epizode

Dok je sultan Murat zauzet gušenjem pobune Ilijas-paše, u prestonici se kuje opasan plan za preuzimanje vlasti. Sultanija Gulbahar koristi njegovo odsustvo kako bi okupila saveznike i obezbedila podršku za svog sina Bajazita. U tome joj je neophodan i Ahizade-efendija, od kojeg očekuje da stane na njihovu stranu. Sinan-paša joj obećava da će učiniti sve kako bi zaštitio princa, ali vreme za sklapanje saveza ubrzano ističe.

U međuvremenu, Kosem se suočava sa novim problemima u haremu. Princ Kasim je u lošem zdravstvenom stanju, pa zabrinuta majka sultanija odlučuje da se suprotstavi naređenjima sultana. Iako pokušava da ga izvede iz zatočeništva, straža joj jasno stavlja do znanja da je Muratova odluka konačna i da joj se niko, pa ni ona, ne sme suprotstaviti. Istovremeno, Farija po naređenju sultanije Ajše postaje meta organizovanog napada u čaršiji. Okupljeni narod je vređa i optužuje da je sultanova ljubavnica, a situacija izmiče kontroli kada je masa okruži i fizički napadne.

Organizovan je napad na Fariju Foto: umut volkan kincir

Iza napada na Fariju krije se ozbiljna spletka. Nakon što sazna da je izgubila bebu i da više neće moći da postane majka, princeza odlučuje da se suoči sa sultanijom Ajše, uverena da je upravo ona odgovorna za njenu nesreću. U besu odlazi kod nje i preti joj smrću. Njihov sukob završava se dramatičnim obračunom, a Ajše ostaje povređena. Kosem naređuje istragu i zahteva da se pronađu svi odgovorni za napad na Fariju, ne isključujući mogućnost da tragovi vode i do samog harema.

Za to vreme, Murat nastavlja opsadu Pergamske tvrđave u kojoj se krije pobunjeni Ilijas-paša. Iako vojskovođe predlažu napad, sultan prihvata Bajazitov savet da se sačeka dok neprijatelju ne ponestane hrane i zaliha. Ipak, Murat ima sasvim drugačiji plan. Dok svi veruju da je odustao od tajnog prolaza, on priprema iznenadni upad u tvrđavu. Svestan da među njegovim ljudima ima izdajnika, sultan odlučuje da ih navede na pogrešan trag i sam predvodi opasnu akciju.

Sultan planira iznenadni upad u tvrđavu Foto: umut volkan kincir

Bonus video: