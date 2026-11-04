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Paris Džekson zatražila je od suda da naloži privremenim staraocima zaostavštine njenog pokojnog oca Majkla Džeksona prenos 600 miliona dolara u porodični fond namenjen njoj i njenoj braći. Tvrdi da fond, osnovan nakon pevačeve smrti 2009. godine, ni nakon više od 17 godina nije finansiran, iako je zaostavština ostvarila milijarde dolara prihoda, piše People.

Majkl Džekson Foto: ODuran / Backgrid USA / Profimedia

Traži 600 miliona dolara

U sudskom zahtevu predatom 29. oktobra, 28-godišnja Paris traži da sudija u Los Anđelesu odobri delimičnu isplatu sredstava u Michael Jackson Family Trust, porodični fond namenjen njegovoj deci: Prinsu (29), Paris i Bigiju (24).

Prema očevim željama, trebalo je da deca počnu da primaju prihode od svojih udela s 21 godinom, dok je isplata delova glavnice predviđena s 30, 35 i 40 godina. Paris tvrdi da se to ne sprovodi kako je Majkl zamislio, te da ona i braća zavise od odluka staratelja zaostavštine Džona Brensa.

Foto: David Fisher / Shutterstock Editorial / Profimedia

Zaostavština raspolaže stotinama miliona dolara

Njeni advokati tvrde da je zaostavština kroz poslovne ugovore i prodaju imovine prikupila više od milijardu dolara pre poreza i troškova. Među najvećim poslovima navode prodaju udela u EMI Music Publishingu za 287,5 miliona dolara 2018, prodaju ranča Neverland za 22 miliona dolara 2020. i ugovor sa Sonijem iz 2023. godine.

Prema računovodstvenim izveštajima, zaostavština je krajem 2024. raspolagala s oko 850 miliona dolara u gotovinii likvidnoj imovini. Paris smatra da je nakon podmirenja potencijalnih obaveza oko 600 miliona dolara moguće preneti u porodični fond.

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