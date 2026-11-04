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Ruski milijarder Roman Abramovič (60), nekadašnji vlasnik fudbalskog kluba Čelsi, ponovo je dospeo u centar interesovanja svetskih medija, ali ovoga puta ne zbog poslovnih poteza, već zbog ljubavnog života. Nakon tri propala braka i godina provedenih daleko od očiju javnosti, fotografisan je u društvu ukrajinske manekenke Natalije Gocij (42), nekadašnje saradnice modne kuće „Victoria's Secret“, sa kojom ga već godinama povezuju.

Fotografije su nastale 30. oktobra na Međunarodnom umetničkom festivalu u Bakuu, gde je Abramovič prisustvovao kulturnim događajima. Njegovo pojavljivanje sa Natalijom ponovo je pokrenulo priče o njihovoj romansi, o kojoj se u javnosti spekuliše još od 2023. godine.

Iako su ih mediji već proglasili parom, ni Abramovič ni Natalija nisu zvanično potvrdili da su u vezi.

Ko je Ukrajinka koja je osvojila pažnju ruskog milijardera?

Foto: Not supplied / WillWest News / Profimedia

Natalija Gocij nije nepoznato ime u svetu mode. Rođena je u Ukrajini, a međunarodnu karijeru započela je 2004. godine, kada je pobedila na prestižnom takmičenju „Ford Supermodel of the World“.

Nakon tog uspeha otvorila su joj se vrata najvećih modnih kuća, pa je sarađivala sa brendovima kao što su „Gucci“, „Dolce & Gabbana“ i „Valentino“. Njene fotografije krasile su stranice magazina „Vogue“, „Elle“ i „Marie Claire“, dok je posebno zapažena bila njena saradnja sa brendom „Victoria's Secret“, započeta 2006. godine.

Ipak, njenu karijeru nisu pratili samo uspesi. Nakon jedne revije modne kuće „Guy Laroche“, njena izrazita mršavost izazvala je burne reakcije i ponovo otvorila pitanje nezdravih standarda lepote u modnoj industriji.

Natalija je kasnije otvoreno govorila o teškom periodu kroz koji je prolazila, uključujući borbu sa poremećajima ishrane i bulimijom.

Danas je aktivna na društvenim mrežama, gde objavljuje sadržaje posvećene nezi, lepoti, zdravim navikama i porodičnom životu.

Iza sebe ima brak i dvojicu sinova

Poput Abramoviča, i Natalija iza sebe ima brak. Bila je udata za biznismena Ruslana Nižnika, sa kojim je dobila dvojicu sinova, Spartaka i Tamerlana.

S druge strane, ruski milijarder, čiji je privatni život godinama bio česta tema svetskih tabloida, ženio se tri puta.

Foto: Profimedia

Njegov prvi brak bio je sa Olgom Lisovom, dok je sa drugom suprugom Irinom Malandinom dobio petoro dece. Treća supruga bila mu je Daša Žukova, sa kojom ima sina i ćerku. Njihov razvod 2017. godine privukao je ogromnu pažnju javnosti, a nakon rastanka Abramovič je svoj emotivni život uglavnom držao podalje od medija.

U međuvremenu su ga povezivali sa ruskom glumicom Aleksandrom Korendjuk, ali te spekulacije nisu dobile zvaničnu potvrdu.

O njihovoj romansi govori se još od 2023. godine

Priče o bliskosti Abramoviča i Natalije pojavile su se pre tri godine, a strani mediji su u septembru 2024. pisali da su zajedno prisustvovali rođendanskoj proslavi Nadežde Obolenceve.

Roman Abramovič, Daša Žukova Foto: Retna Pictures / Avalon / Profimedia

Njihovo najnovije pojavljivanje u Bakuu dodatno je podgrejalo glasine, posebno jer se milijarder poslednjih godina retko pojavljuje na javnim događajima.

Zanimljivo je da je i prošle godine posetio isti festival, ali tada Natalija nije bila u njegovom društvu, prema izveštajima lokalnih medija.

Video: Jahta Romana Abramoviča