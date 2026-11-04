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Ruska pozorišna i filmska glumica Jekaterina Rajkina preminula je 3. novembra u bolnici u Moskvi, u 88. godini. Vest o smrti ćerke čuvenog sovjetskog satiričara Arkadija Rajkina saopštio je fond koji nosi njegovo ime, a moskovsko pozorište „Jevgenij Vahtangov“, u kojem je provela gotovo čitavu karijeru, navelo je da je umrla posle duge bolesti.

U oktobru je hitno primljena u bolnicu

Glumica je u oktobru primljena u jednu moskovsku bolnicu zbog sumnje na akutno krvarenje u crevima, prenosi ruski RBC. Njen sin Aleksej Jakovljev potvrdio je ruskim medijima da je umrla u bolnici.

Od Kozete u „Jadnicima“ do gotovo pola veka na moskovskoj sceni

Jekaterina Rajkina rođena je 1938. godine u Lenjingradu, u porodici glumaca Arkadija Rajkina i Ruf Rajkine-Iofe. Prvi put je izašla na scenu sa 12 godina. Bila je s roditeljima na gostovanju u Lenjingradu kada se razbolela glumica koja je igrala Kozetu u „Jadnicima“, pa je Jekaterina uskočila u njenu ulogu. Glumački poziv izabrao je i njen brat Konstantin Rajkin, koji danas vodi fond nazvan po njihovom ocu.

Još kao studentkinja Pozorišne škole „Boris Ščukin“ igrala je glavne uloge na sceni teatra „Jevgenij Vahtangov“. U ansambl je primljena 1959. godine i u njemu je ostala do 2008. Među ulogama koje je pozorište izdvojilo u oproštaju su Sofija u „Damama i husarima“, koju je igrala uz Jurija Jakovljeva, Lisila u Molijerovom „Građaninu plemiću“ i Zelima u „Princezi Turandot“. Njena poslednja uloga u matičnom teatru bila je Beti u predstavi „Beli zec“.

Sa Jurijem Jakovljevom igrala je na sceni, a u braku su dobili sina

Rajkina se udavala tri puta. Prvi suprug bio joj je glumac Mihail Deržavin, drugi Jurij Jakovljev, a treći Vladimir Kovalj, kojeg je upoznala u pozorištu „Jevgenij Vahtangov“. Sa Jakovljevom je dobila sina Alekseja, koji je takođe postao glumac. Godinama kasnije govorila je da zbog sina nikada nije zažalila što je otišla od Deržavina i započela život sa Jakovljevom.

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