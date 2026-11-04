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Marko Maksimović vodio je Jutarnji program RTS-a u sredu, 4. novembra, dok je Vesti čitala Milica Simović. Gledaoci Javnog servisa Maksimovića znaju po reporterskim uključenjima, a jutarnju emisiju ranije je i uređivao. U Jutarnjem je svojevremeno bio i sa druge strane razgovora. Kao gost je 2021. predstavio dokumentarac „Gliga“, koji je snimio o šahovskom velemajstoru Svetozaru Gligoriću.

Foto: RTS Printscreen

Jedan trening hokeja bio mu je dovoljan

Pre nego što je na Sportskoj akademiji diplomirao na smeru za šahovske trenere, Maksimović je u rodnom Beogradu trenirao odbojku i košarku. U oba sporta zadržao se oko godinu dana, dok je od hokeja odustao već na prvom treningu. Za Mozzart Sport ispričao je kako je shvatio da od igre na ledu neće biti ništa.

Foto: RTS Printscreen

- Shvatio sam da prvo moram da naučim da klizam da bi mi neko dodao pak - rekao je Maksimović.

Šah ga je odveo i do klubova u Nemačkoj. Stekao je titulu majstorskog kandidata, a uz takmičenja se bavio trenerskim poslom, sudio i organizovao turnire. Na seniorskom Evropskom prvenstvu u gruzijskom Batumiju 2019. godine bio je šef delegacije Srbije. Kasnije je za RTS organizovao i šahovski turnir u okviru memorijala „Igrajmo za 16“, posvećenog radnicima Javnog servisa poginulim u bombardovanju 1999. godine.

Foto: RTS Printscreen

U redakciji Beogradskog programa RTS-a radi od 2010. godine. Kao reporter izveštavao je sa događaja u Srbiji i inostranstvu, a sport je ostao i tema njegovih autorskih projekata.

Milica Simović se vratila za sto prezentera Vesti

Milica Simović je prezenterka vesti na RTS u Jutarnjem programu Foto: RTS Printscreen

Milica Simović, koja je čitala Vesti u izdanju koje je vodio Maksimović, u toj ulozi predstavila se dva dana ranije, u ponedeljak, 2. novembra. Izabrana je putem javnog poziva RTS-a, kao i Branislav Ćalić, koji je pregled vesti iz zemlje i sveta čitao u utorak. Publika je Ćalića do tada gledala kao glumca u serijama „Državni službenik“, „Igra sudbine“ i „Apsolutnih 100“.

Jutarnji program prethodnih dana vodila je Sunčica Maksimović. Osnovne studije novinarstva završila je sa prosekom 9,97, na masteru na Fakultetu političkih nauka imala je prosek 10, a školovanje je nastavila na doktorskim studijama.

pogledajte u galeriji fotografije Sunčice Maksimović:

1/7 Vidi galeriju Sunčica Maksimović, nova voditeljka jutarnjeg programa RTS Foto: Printscreen/RTS

Ko je još izabran putem javnog poziva RTS-a?

Pored Milice Simović i Branislava Ćalića, među izabranim kandidatima su Mina Spasojević, Milica Bulat, Marko Jeremenović, Biljana Đajić, Ana Stojadinović, Andrija Blagojević, Helena Orlić, Milica Bainović, Jovan Vukosavljević, Jana Stanić, Luka Vujović, Sara Milićev, Dejan Karović, Katarina Petrović i Luka Radosavljević.

Video: Izvinjenje kolegijuma RTS