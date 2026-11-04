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Ako postoji veče kada moda ne mora da igra na sigurno, onda je to dodela CFDA nagrada. Ovogodišnji skup u Njujorku doneo je zanimljiv spoj raskošnih zlatnih kreacija, klasične elegancije i komada koje obično ne povezujemo sa crvenim tepihom.

Dodela nagrada Saveta modnih dizajnera Amerike održana je 2. novembra u Američkom prirodnjačkom muzeju, a domaćica večeri bila je Kiki Palmer. Među brojnim poznatim gostima, nekoliko dama posebno se izdvojilo svojim modnim izborom.

Kiki Palmer vratila glamur sedamdesetih

Kiki Palmer Foto: zz/XNY / StarMax / Profimedia

Domaćica večeri Kiki Palmer izabrala je zlatnu vintidž kreaciju Boba Mekija koju je Rakel Velč nosila 1975. godine. Ukrštene trake oko vrata, smeli izrezi preko stomaka i svetlucavi detalji vratili su na crveni tepih raskoš sedamdesetih.

Uz zlatne sandale i bakarnu kosu oblikovanu u krupne talase, zaokružila je izdanje koje pokazuje zašto se moda iz ove decenije iznova vraća.

Zlato u dve verzije

Hejli Biber Foto: BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Hejli Biber i Zoi Kravic izabrale su zlatne kombinacije modne kuće Saint Laurent, ali sa različitim efektom. Hejli je nosila raskošni komplet sa dugim rukavima, bogatom teksturom i tamnim, voluminoznim manžetnama. Zoi se odlučila za jednostavniju siluetu, sa gornjim delom bez rukava i suknjom do kolena, čija je površina podsećala na zlatnu foliju.

Zoe Kravic Foto: Leonardo Munoz / AFP / Profimedia

Dok je Hejlino izdanje imalo gotovo baroknu raskoš, Zoi je kombinaciju zaoštrila cipelama sa izrazito špicastim zlatnim vrhom.

Pamela Anderson ostala verna eleganciji

Pamela Anderson Foto: BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Pamela Anderson izabrala je crnu haljinu Carolina Herrera, otvorenih ramena, sa ukrasima duž gornje ivice. Slični detalji na salonkama povezali su kombinaciju, dok su svetla torbica i crveni manikir uneli kontrast.

Kratka plava kosa sa volumenom dala je izdanju prizvuk starog Holivuda. Bez mnogo dodataka, ali sa dovoljno karaktera.

Koža, svila i jedna narandžasta suknja

Demi Mur Foto: Zach Hilty/BFA.com / Shutterstock Editorial / Profimedia

El Faning spojila je nežnu ružičastu haljinu sa dugim crnim kožnim mantilom brenda Coach, dok je Emili Ratajkovski izabrala tamni gornji deo, narandžastu midi suknju i crne čizme sa potpisom Tory Burch. Obe kombinacije ponudile su inspiraciju koja lako može da se prenese i van svečanih događaja.

Među zapaženim gostima bili su i Donatela Versaće u crnom odelu sa svetlom maramom, kao i Met Dejmon sa ćerkom Izabelom, koja je nosila dugu svetlu haljinu sa resama. Demi Mur izdvojila se dugom teksas haljinom koju je Zak Pozen dizajnirao za GapStudio, sa naglašenim strukom, dugmadima i šlepom koji su ovom svakodnevnom materijalu dali večernji karakter.

(Kurir.rs/Ona.rs)

VIDEO: Šminka Hejli Biber