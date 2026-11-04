Slušaj vest

Holandska manekenka Lara Stoun (42) saopštila je da joj je dijagnostikovan rak dojke i da je na lečenju. Vest je objavila na Instagramu 31. oktobra, poslednjeg dana Meseca borbe protiv raka dojke.

- Pošto je još uvek zvanično Mesec borbe protiv raka dojke, želela sam da podelim sa vama da mi je nedavno dijagnostikovan rak dojke i da sam trenutno na lečenju. Ovo je, naravno, bio veliki šok za mene, ali sam neizmerno zahvalna što je bolest otkrivena u ranoj fazi – napisala je Stoun.

Holandska manekenka Lara Stoun Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

„Ako ova objava podstakne makar jednu osobu, vredelo je“

Na Instagramu Lara Stoun uglavnom deli fotografije sa snimanja i iz modnih kampanja. Ovoga puta razlog zbog kojeg je napravila izuzetak objasnila je u nastavku iste poruke. imginn.com

- Ne delim često detalje svog privatnog života na društvenim mrežama, ali ako ova objava podstakne makar jednu osobu da pregleda svoje dojke ili zakaže pregled koji već neko vreme odlaže, vredelo je da je podelim - dodala je.

Objavu je završila rečima: „Molim vas, ne ignorišite promene na svom telu.“

Holandska manekenka Lara Stoun Foto: Marechal Aurore/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Na pariskoj pisti probila se revijom Živanšija

Lara Stoun odrasla je u Holandiji, a u modnom svetu proslavila se nakon što je 2006. u Parizu izašla na pistu na reviji visoke mode kuće Živanši. Razmak između prednjih zuba postao je njen zaštitni znak, a među brendovima za koje je kasnije snimala kampanje bili su Kalvin Klajn, Prada i Loreal Pariz.

Video: Ida Prester pokazuje kako da se samopregledate